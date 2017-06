publié le 24/06/2017 à 15:31

La volonté de Steve Mandanda semble claire : l'ancien gardien de l'Olympique de Marseille ne souhaiterait plus jouer avec Crystal Palace. Remplaçant pendant une grande partie de la saison, gardien numéro trois dans la hiérarchie anglaise et titulaire à seulement neuf reprises, Mandanda a vécu une saison cauchemardesque à Londres. Il serait déterminé à quitter la Premier League. Mais les "Eagles" ne voudraient pas le céder facilement.



Le joueur aurait trouvé un accord contractuel avec l'OM, depuis mars dernier (pour un engagement de trois ans), mais les négociations entre clubs s'annoncent autrement plus compliquées. L'été dernier, l’international français était passé de Marseille à Crystal Palace pour deux millions d'euros, une somme que ne voudrait pas dépenser l'équipe de Frank McCourt. Leur unique offre atteindrait le million et demi d'euros.

Les Anglais en réclament pourtant huit. Une somme conséquente et qui résonne comme une provocation envers les dirigeants phocéens. Cette stratégie n'aurait pas plu au principal intéressé. Mandanda, selon le média britannique The Sun, souhaiterait s'opposer aux volontés de ses dirigeants et refuserait de se présenter à la reprise de l'entraînement. Le Français de 32 ans est sous contrat jusqu'en 2019.

Un duo Santini-Germain ?

L'affaire met du temps à se conclure mais le transfert de Valère Germain vers l'Olympique de Marseille devrait bien avoir lieu. Marseille, en plus de vice-capitaine de l'AS Monaco, souhaiterait recruter un second attaquant de pointe. Le quotidien La Provence nous apprend qu'il pourrait être le Caennais Ivan Santini. Auteur d'une saison aboutie pour son arrivée en Ligue 1, le Croate a inscrit 16 buts et 36 rencontres, se classant ainsi au 5e rang des meilleurs buteurs du championnat français. Et ce derrière un certain Bafétimbi Gomis.



La "Panthère", attaquant et capitaine de l'équipe de Rudi Garcia la saison dernière, ne devrait pas rempiler avec Marseille pour une seconde saison. Le joueur de 28 ans présente un profil assez semblable à celui de l'ancien Lyonnais (1,90 m, 90kg), à savoir un point de fixation et un joueur décisif dans la surface de réparation. Il est sous contrat avec le Stade Malherbe de Caen jusqu'en 2019 et était arrivé en Normandie pour 2,6 millions d'euros.