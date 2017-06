publié le 23/06/2017 à 15:39

Le 26 mai dernier, Bernardo SIlva était le premier talent monégasque à quitter le récent champion de France. Un mois plus tard, il serait fort probable que Tiémoué Bakayoko lui enchaîne le pas, selon le quotidien Le Parisien. Approché et désiré par Chelsea depuis plusieurs semaines, le milieu de terrain français serait proche de trouver un accord avec un autre champion national. Et ce pour la jolie somme de 47 millions d'euros, bonus compris.



L'équipe d'Antonio Conte a remporté la Premier League 2016-2017, grâce notamment à un milieu de terrain très performant. À Londres, l'ancien Rennais de 22 ans devrait découvrir une concurrence autrement plus forte que sur le Rocher : N'golo Kanté, Nemanja Matic, Cesc Fabregas.

Arrivé en provenance du Stade Rennais pour huit petits millions d'euros (été 2014), le Français pourrait donc représenter une plus-value conséquente pour Vadim Vasillyev (vice-président). Cette saison, il a joué 51 matches et marqué trois buts avec Monaco. Signe que ce départ ne dérangerait pas les dirigeants de l'ASM, le club a déjà recruté deux milieu de terrain axiaux en provenance du championnat belge (Youri Tielemans et Soualiho Meite).