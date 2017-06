publié le 18/06/2017 à 11:47

Le passage de Steve Mandanda dans la capitale anglaise ne lui sera définitivement pas un bon souvenir. Transféré de l'Olympique de Marseille vers Crystal Palace à 2016, et alors qu'il sortait d'une saison magnifique, le gardien international français a vécu un des pires exercices de sa carrière. Et voilà que les dirigeants des "Eagles" perturbent son départ.



Mandanda était arrivé outre-Manche avec l'ambition de s'imposer en tant que gardien titulaire. Chose qu'il n'a jamais su faire, la faute à une blessure au genou qui a gâché son début de saison et à un changement d'entraîneur. Alan Pardew a en effet été démis de ses fonctions, en décembre 2016, remplacé par Sam Allardyce. Depuis cette date, il n'a plus joué le moindre match officiel. Wayne Hennesey, gardien gallois de Crystal Palace depuis 2014, n'a cédé sa place, à Mandanda, que pour dix petits matches.

Palace attend 5 millions d'euros, l'OM en propose 2

Conscient du traquenard dans lequel il se trouvait, le Français s'est vite (re)tourné vers ses anciens dirigeants pour faire son retour à l'OM, motivé par la mise en place du projet de Frank McCourt. Dès février 2017, le joueur et Marseille se sont mis d'accord sur un contrat de trois ans plus une en option. Des négociations effectuées sans l'accord de Crystal Palace, ce qui aurait agacé les dirigeants britanniques. Ces derniers compliquent désormais la décantation du dossier.

Crystal Palace souhaiterait récupérer cinq millions d'euros de la vente de son gardien, somme que refuse de dépenser les Olympiens. Ils se limitent à deux millions d'euros, soit la somme exacte du transfert qui avait envoyé Mandanda en Premier League, un an plus tôt. Et Lille pourrait jouer les trouble-fêtes puisque Marcelo Bielsa, qui a dirigé le Franco-Congolais à Marseille, souhaiterait l'attirer dans le Nord de la France.

Traoré à Lyon mardi ?

Le chapitre Bertrand Traoré à Lyon est autrement moins complexe. Tous les feux semblent même au vert puisqu'ils ne restent que des détails à régler, entre Chelsea et l'Olympique Lyonnais. Et le gaucher de 21 ans serait décidé à rejoindre le club de Jean-Michel Aulas.



Le Burkinabé était prêté à l'Ajax Amsterdam, la saison dernière. Club avec lequel il s'est hissé en finale de Ligue Europa après avoir fait quelques misères aux défenseurs lyonnais, en demi-finale de C3. Avec les Blues son compteur est bloqué à 16 matches pour quatre buts, en 2015-2016.



Si l'affaire se conclut, ce qui pourrait être le cas mardi 20 juin, Lyon devrait dépenser 19 millions d'euros. Un contrat de cinq ans l'attendrait en France avec une place de titulaire dans un club où Tolisso, Mateta, Lacazette, Ghezzal et Valbuena devraient (ou ont) quitter le club.

