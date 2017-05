publié le 10/05/2017 à 22:11

La demi-finale entre le Real Madrid et l'Atlético avait accouché d'un match aller décevant qu'allait rattraper le match retour de ce mercredi 10 mai. Pour la dernière européenne des Colchoneros à Vicente Calderon, les 22 acteurs ont été à la hauteur de leur réputation et de l'événement. Durant le premier quart d'heure, l'Atlético a mis une pression énorme sur son adversaire et éternel rival. Yannick Carrasco était un fer de lance que le Real n'arrivait pas à stopper, et c'est lui qui provoquait le corner tiré par Koke, à l'origine du premier but des siens.



Alors qu'ils devaient marquer au moins 3 buts sans en encaisser afin d'espérer jouer la prolongation, les joueurs de Diego Simeone débutaient par une ouverture du score sur corner grâce à Saul Niguez qui trompait Navas d'un tête claquée imparable. L'exploit devenait presque possible.

Carracso demeurait virevoltant et tranchant, jusqu'à mettre un amour de passe à Fernando Torres et forcer Varane à faire faute dans la surface sur l'enfant chéri de son club. Penalty au bout de 16 minutes et Griezmann n'allait pas manquer de faire trembler la Maison Blanche.

Le match était une merveille qui allait verser dans le sublime quand Benzema a décidé d'étaler sa calsse. Le Français éliminait 3 joueurs à la suite d'un numéro exceptionnel avant de décaler Kroos en retrait. L'Allemand voyait sa frappe repoussée mai Isco avait suivi pour 2-1. Benzema avait tout fait sur ce coup.