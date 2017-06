publié le 16/06/2017 à 16:34

Le 25 mai dernier et pour la première fois depuis 1993, la Ligue de football professionnel a organisé un barrage Ligue 1. L'équipe classée au 18e rang de l'élite française (FC Lorient) a affronté le dernier 3e de Ligue 2 (Troyes) pour deux rencontres décisives. Le but était de permettre aux Merlus d'avoir une chance supplémentaire de se maintenir en Ligue 1 et de limiter à deux le nombre d’équipes reléguées. Les Aubois ont finalement dominé Lorient et joueront, à partir du 5 août prochain, parmi les 20 meilleurs clubs du pays.



À la fin de la saison prochaine la LFP a décidé de rajouter une étape à la promotion en Ligue 1 : des play-offs. Comme aujourd'hui les deux premières équipes de L2 accéderont directement en L1. Pour les autres équipes, le chemin sera plus long. Les play-offs concerneront les équipes classées de la 5e à la 3e place et se dérouleront ainsi : le 5e se rendra chez le 4e, le vainqueur de cette opposition jouera chez le 3e et seulement après arrivera le barrage (en format aller-retour) entre le gagnant de ce dernier play-off et le 18e de Ligue 1.

Après 38 rencontres et une saison longue de dix mois, les équipes classées 5e et 4e devront donc ajouter quatre batailles à leur calendrier annuel. La Ligue assure rendre ainsi les dernières journées de championnat plus attractives. En effet une équipe qui a trois points de moins (et une différence de buts dans la moyenne générale) que le 5e peut espérer accéder à la Ligue 1 jusqu'à l'ultime seconde de la saison.

Le départage des équipes à égalité de points modifié

La seconde nouvelle qui entre en vigueur à partir de cette saison 2017-2018 concerne le départage des équipes à égalité de points. À la fin de la saison de la saison prochaine, la distinction se fera sous cet ordre :

1. Différence de buts ;

2. Plus grand nombre de points sur confrontations directes ;

3. Différence de buts particulière ;

4. Plus grand nombre de buts dans les confrontations directes ;

5. Plus grand nombre de buts à l’extérieur dans les confrontations directes ;

6. Meilleure attaque générale ;

7. Meilleure attaque à l’extérieur (général) ;

8. Club ayant marqué le plus grand nombre de buts sur une rencontre de championnat ;

9. Départage disciplinaire.



Pour rappel, jusqu’à la saison 2016/17, le départage s’effectuait en prenant en compte, tout d’abord la différence de buts générale, puis la meilleure attaque générale, la différence de buts particulière et en dernier lieu le départage disciplinaire.

Les pelouses jugées, les sanctions alourdies

Pour rendre ses compétitions plus attractives, la Ligue de football professionnel semble vouloir apporter une attention toute particulière à ses terrains de jeu. On connaissait le Championnat des Pelouses (remporté cette saison par le jardinier du PSG Jonathan Calderwood), il existe désormais des sanctions financières infligées aux équipes qui ne prendraient pas soin de leur aire de jeu.



La LFP juge les pelouses et lorsqu'un club obtient, trois fois de suite, une note inférieure à dix (le barème de notation est inconnu), un amende de 50.000 euros lui sera appliquée par la Commission des Compétitions. Toujours concernant les prés, ils devront être obligatoirement arrosés avant une rencontre pour accélérer la vitesse de jeu. Lors des saisons précédentes, le processus pouvait être annulé si une des deux équipes le refusait.



La Commission de discipline voit également ses forces de persuasions s'épaissir. Jusqu'alors, une amende infligée à une personne physique pour un manquement à l'éthique était plafonnée à 1.500 euros. Elle passe désormais à... 45.000 euros, soit 30 fois plus.