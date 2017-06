publié le 23/06/2017 à 15:32

Le FC Barcelone (ESP), Newcastle (ANG), RB Leipzig (ALL), Lille, Monaco, le Stade Rennais et maintenant l'Olympique de Marseille... Ismaïla Sarr n'a que 19 ans, a joué 29 matches de Ligue 1 et marqué quatre petits buts, mais ses prétendants sont déjà nombreux. Véritable découverte de la seconde partie de saison 2016-2017, le Messin, international sénégalais, intéresse tout particulièrement le club de Frank McCourt, selon La Provence.



Conscient du talent qu'ils possèdent, les dirigeants du club grenat ont blindé le contrat du joueur, s'étirant jusqu'en 2019. Philippe Gaillot, directeur adjoint du FCM avouait, au micro de France Bleu Lorraine, que "personne n'est intransférable", avant de tempérer son propos : "L'idée est qu'il continue à progresser ici. Il faudrait une offre stratosphérique pour nous faire changer d’avis. Jusqu’ici, elles sont insuffisantes, mais on est obligé de se préparer."

Marseille pourrait franchir le pas nécessaire au transfert de l'ailier. Selon le quotidien provençal, Jacques-Henri Eyraud, président olympien, aurait effectué une tournée africaine (Cameroun et Sénégal) pendant laquelle des contacts auraient été noués entre le club et les proches du joueur. La concurrence est donc de taille, mais l'OM garde ses chances de recruter Ismaïla Sarr. Il doit remplacer Bafétimbi Gomis et Aaron Leya Iseka, attaquants partis cet été de l'effectif de Rudi Garcia. Valère Germain devrait suppléer le premier. Sarr le second ?



Bacca : "Je suis heureux à Milan"

Toujours selon La Provence, l'OM aurait soumis une offre de quatre millions d'euros et un contrat de trois saisons envers l'AC Milan et son attaquant colombien Carlos Bacca. Mais l'ancien Sévillan de 30 ans ne semble pas décidé à quitter la Lombardie : "Quand le mercato s'ouvre, les pistes sont nombreuses. Je suis heureux à Milan. J'en profite, il me reste encore trois ans de contrat. Je dois revenir à l'entraînement le 5 juillet pour me mettre à disposition du staff technique", aurait-il affirmé auprès de la presse colombienne.