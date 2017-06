publié le 19/06/2017 à 14:35

Si l'avenir de Marco Verratti au Paris Saint-Germain semble désormais s'inscrire en pointillé, une autre star italienne du championnat de France va probablement disputer une saison de plus en Ligue 1. Selon Nice Matin, les dirigeants niçois et Mario Balotelli sont proches d'un accord pour prolonger le premier contrat signé l'été dernier. Il ne resterait que quelques détails à régler.



Fantomatique avec Liverpool puis le Milan AC lors des deux saisons qui ont précédé son arrivée sur la Côte d'Azur, le fantasque attaquant de 26 ans a relancé sa carrière sous les couleurs rouge et noir. En 27 rencontres toutes compétitions confondues, il a trouvé le chemin des filets à 17 reprises, contribuant au bon parcours des Aiglons en championnat (3e derrière Monaco et le PSG). En dehors des terrains, rien de particulier à signaler.

Depuis le début de ce mercato estival 2017, Nice s'est déjà attaché les services de trois joueurs, Pierre Lees-Melou (Dijon), Jean-Victor Makengo (Caen) et Adrien Tameze (Valenciennes). La cellule de recrutement reste très active. L'ancien Marseillais Giannelli Imbula (Stoke City) aurait été approché. Pour renforcer le secteur offensif, le nom de l'attaquant argentin Luciano Vietto (23 ans, prêté par l'Atlético de Madrid au FC Séville) est avancé par Marca.



De retour pour la plupart sur les terrains d’entraînement dès ce lundi 19 juin, les joueurs de Lucien Favre devront être prêts fin juillet pour le troisième tour de qualification aller de la Ligue des champions (25 ou 26 juillet, date et adversaire connus le 14 juillet). Le retour aura lieu une semaine plus tard, avant un éventuel barrage durant la deuxième quinzaine d'août.