En une du quotidien espagnol Marca lundi 19 juin avec le titre "Il veut uniquement jour à Madrid" - comprenez le Real -, Kylian Mbappé semble chaque jour se rapprocher un peu plus du double champion d'Europe en titre. La réélection du président Florentino Perez à la tête du club merengue quelques heures plus tard et ses premiers mots accordés à la radio On Da Cero auraient pu apporter un coup d'accélérateur au dossier. Mais le magnat du BTP, 70 ans, a beaucoup parlé de Cristiano Ronaldo, "beaucoup plus puissant et plus important que tous ceux qui sommes ici", que de la pépite française de 18 ans.



S'il reconnaît que l'attaquant de Monaco lui "semble un grand joueur", l'homme en poste de 2000 à 2006 et depuis 2009 appelle son staff à ne pas "s'obséder" à court terme. "Nous avons une grande équipe, ce que nous ferons se fera en temps voulu", a-t-il insisté, après avoir déclaré : "Mbappé je l'ai vu jouer un peu, il a 18 ans, de très bonnes manières (...) mais pour l'instant il est à Monaco". Mais est-il dans le viseur du Real pour les années à venir ? "Je ne sais pas, il est très jeune, je ne sais pas, je ne prends pas les décisions seul".

Acheté mais prêté à MOnaco la saison prochaine ?

À en croire plusieurs sources ibériques, la dernière tendance serait bien à un transfert de Mbappé vers le Real dès cet été pour au moins 100 millions d'euros, mais avec un prêt à Monaco pour la saison 2017-2018, le temps qu'il s’aguerrisse encore. Tout le monde y trouverait son compte, notamment le joueur dans la perspective du Mondial 2018 qu'il pourrait disputer avec les Bleus.

Florentino Perez a enfin ironisé sur les rumeurs de transferts en période de trêve estivale et assuré qu'il n'y avait aucun plan de changement de l'équipe. "La première chose que je vais faire comme nouveau président du Real Madrid, c'est m'occuper de la prolongation de Zinédine Zidane. En clair, je ne perds pas une minute". Une offre de contrat jusque 2020 est dans les mains de l'entraîneur français, qui n'a plus qu'à la signer. À condition d'obtenir Mbappé tout de suite ?