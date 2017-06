publié le 19/06/2017 à 13:13

Bafétimbi Gomis, William Vainqueur, même destin ? Prêtés la saison passée à Marseille, respectivement par Swansea et l'AS Rome, l'attaquant de 31 ans et le milieu de 28 ans ont largement donné satisfaction sous le maillot ciel et blanc. La tendance est pourtant à la fin de l'aventure cet été. Le premier reste convoité par Galatasaray, qui serait prêt à lui offrir son dernier contrat avec un salaire conséquent sur lequel l'OM ne peut pas s'aligner (3,4 millions d'euros nets annuels). Pour Vainqueur, aucun club n'est clairement identifié, mais là encore le salaire serait un frein à un transfert définitif, selon L'Équipe de lundi 19 juin.



Peu enclin à s'aligner sur les 420.000 euros bruts mensuels versés par la Roma durant son année marseillaise, les dirigeants phocéens auraient demandé à l'ancien joueur du FC Nantes de revoir ses ambitions à la baisse. La volonté est bien de le conserver et l'indemnité de trois millions d'euros n'est pas un problème. Mais l'OM ne le fera pas à tout prix et estime qu'il est possible de trouver un profil similaire au salaire moins conséquent, comme pour Gomis.

Dans le sens des arrivées, Valère Germain est toujours attendu mais rien n'est encore officiel, dix jours après l'ouverture du marché estival des transferts en France. Évoquée à de nombreuses reprises depuis cet hiver, la piste menant au latéral gauche Jordan Amavi (23 ans) a repris de l'épaisseur ces dernières heures. L'ancien Niçois n'exclut plus de quitter Aston Villa (2e division anglaise), a indiqué l'international espoir français à Nice Matin.