publié le 06/06/2017 à 13:40

Deux ans après son retour en Ligue 1 en provenance de la Russie (Dynamo Moscou), Mathieu Valbuena va-t-il tenter une nouvelle aventure à l'étranger et signer un probable dernier juteux contrat ? Selon le quotidien lyonnais Le Progrès de mardi 6 juin, le milieu offensif fait l'objet d'une cour assidue de Fenerbahçe, 3e du dernier championnat de Turquie, prêt à lui offrir un confortable salaire sur trois saisons, sur lequel ne peut pas s'aligner, comme l'a déjà indiqué le président Jean-Michel Aulas dans un tweet.



Le club stambouliote a déjà réussi à attirer les Néerlandais Robin Van Persie et Grégory Van der Wiel dans son effectif. Avec Valbuena, il s'attacherait les services d'un joueur encore efficace la saison passée (10 buts et 8 passes décisives en 43 rencontres toutes compétitions confondues) en dépit de problèmes extra-sportifs et de blessures qu'il est toujours parvenu à surmonter. Pour Le Progrès, c'est une certitude : l'ancien Marseillais "est sur le départ". Avec un autre Néerlandais, Memphis Depay, recruté cet hiver, l'OL tient déjà son remplaçant.

Lacazette, six mois sans jouer ?

L'autre gros dossier du moment entre Rhône et Saône reste celui d'Alexandre Lacazette. L'avant-centre de 26 ans s'était mis d'accord avec l'Atlético de Madrid depuis des semaines, mais la décision du Tribunal arbitral du sport de maintenir l'interdiction de recrutement du club espagnol a bouleversé les plans. Pour autant, le Lyonnais de formation n'exclut pas de rejoindre le club d'Antoine Griezmann dès cet été et de n'y jouer qu'à partir de janvier 2017, comme l'ont fait Arda Turan et Aleix Vidal avec le Barça par le passé.

Lacazette a répondu à de nombreuses questions lors d'un chat organisé par Eurosport. Ne pas jouer pendant six mois ? Être prêté à Lyon en attendant de rejoindre l'Espagne bien qu'Aulas ne soit pas réjoui par cette solution ? "On peut se préparer à tous les cas de figure", assure-t-il, y compris rester à l'OL. Il juge aussi le championnat anglais "intéressant" mais élude une question sur Liverpool. "Intéressant" également le Borussia Dortmund, où il pourrait remplacer Pierre-Emerick Aubameyang.

Le Brésilien de Guiingamp Marçal visé

Dans le sens des arrivées, l'Olympique Lyonnais aurait accéléré sur le latéral gauche brésilien Marçal, prêté la saison passée à Guingamp par Benfica. Selon les informations du journal portugais O Jogo, une première offre a été transmise pour s'attacher les services du joueur de 28 ans. Sur ce dossier, l'OL serait en concurrence avec... Fenerbahçe.