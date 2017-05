publié le 31/05/2017 à 12:43

Plus que neuf jours en France avant l'ouverture officielle du marché estival des transferts (9 juin-31 août). En attendant, tous les clubs s'activent en coulisses, les entraîneurs affinent leurs souhaits, les directeurs sportifs multiplient rencontres et coups de téléphone. Pas encore intronisé en tant que tel au PSG mais bel et bien présent dans la capitale, le Portugais Antero Henrique semble déjà à l'oeuvre. Sa priorité : attirer le milieu ivoirien de Nice Jean-Michaël Seri, qu'il a côtoyé au FC Porto lors de la saison 2012-2013. Le joueur de 25 ans évoluait alors avec la réserve des Dragons. Selon nos in formations, un contrat de 4 ans lui a été proposé.



Pour la première fois depuis dix ans, aucun Parisien ne s'est hissé dans le top 10 des meilleurs passeurs de Ligue 1 lors de la saison qui vient de s'achever. Une statistique qui explique en partie la perte du titre de champion de France. Avec Seri, le PSG s'offrirait justement un expert en la matière, mais aussi un joueur capable de ratisser des ballons au milieu en développant un volume de jeu impressionnant. Les attaquants niçois ont converti 10 de ses caviars. Seul le Marseillais Morgan Sanson a fait mieux (12). Le joueur d'1,65 m a aussi trouvé le chemin des filets à 7 reprises. C'est mieux qu'Angel Di Maria (6), Blaise Matuidi (4) ou Marco Verratti (3). Seri est un profil comme le PSG n'en a sans doute pas aujourd'hui.

Confronté à une forte concurrence, du FC Barcelone et de l'AS Rome notamment, le PSG aurait réussi à décrocher un rendez-vous avec l'entourage de Seri en fin de semaine. Directement qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions, contrairement à Nice qui devra passer par deux tours préliminaires, Paris a des arguments pour faire pencher la balance en sa faveur, et les moyens, bien sûr, de payer les 25 millions d'euros minimum réclamés par le GYM.

Une offre marseillaise pour Jovetic ?

Par ailleurs, l'OGCN aurait envoyé une fin de non-recevoir au Borussia Dortmund concernant Lucien Favre. Le 3e du dernier championnat n'a pas du tout l'intention de laisser repartir le Suisse en Allemagne une saison seulement après son arrivée. À Nantes, la situation semble en revanche compromise avec Sergio Conceiçao. Le Portugais, arrivé en décembre et prolongé jusqu'en 2020 en avril, veut partir pour rejoindre le FC Porto.coûte que coûte, ce que ne digère pas le président Waldemar Kita.



L'autre actualité mercato de ce dernier jour de mai conduit à Marseille. Après Olivier Giroud, Valère Germain ou Javier Hernandez, c'est l'attaquant monténégrin Stefan Jovetic qui est évoqué pour renforcer l'attaque phocéenne. Une offre de 9 millions d'euros serait sur le point d'être formulée à l'Inter Milan, propriétaire du joueur de 27 ans. Jovetic, passé par Manchester City entre 2013 et 2016, vient de passer les six derniers mois au FC Séville, qui n'a pour l'heure pas levé l'option d'achat.