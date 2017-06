publié le 07/06/2017 à 12:17

André-Pierre Gignac va-t-il retrouver les pelouses du championnat de France et l'entraîneur qui l'a lancé chez les professionnels en 2004 ? Selon Ouest France, Christian Gourcuff, en poste à Rennes depuis l'été dernier après un premier passage chez les rouges et noirs en 2001-2002, aurait placé l'attaquant de 31 ans en haut de sa liste pour la saison 2017-2017. Les deux hommes se sont connus à Lorient, où le natif de Martigues a achevé son parcours junior avant d'être lancé en Ligue 2, puis d'exploser en Ligue 1 en 2006-2007.



Transféré à Toulouse dans la foulée puis à Marseille trois ans plus tard, "APG" effectue un choix étonnant en juin 2015 : il s'envole pour le Mexique, alors que Lyon ou Galatasaray le courtisaient. Loin de s'enterrer chez les Tigres de Monterrey, Gignac empile les buts durant deux saisons (48 en 109 rencontres), décroche deux titres de champion et retrouve même l'équipe de France. Retenu par Didier Deschamps pour l'Euro 2016, il manque pour quelques centimètres une balle de match en finale face au Portugal.

Ces dernières semaines ont en revanche été moins réjouissantes. "Dédé" n'a pas été appelé pour le rassemblement des Bleus de juin. Surtout, il a menacé de quitter le Mexique à l'issue d'une controverse avec un journaliste après la finale du tournoi de clôture du championnat perdue face à Chivas. La déclaration n'a pas échappé au père de Yoann Gourcuff, qui aimerait associer son meneur de jeu de fils au buteur provençal. À un an du Mondial 2018 en Russie, auquel Gignac n'a pas renoncé, toutes les parties auraient intérêt à finaliser la transaction.