publié le 07/06/2017 à 13:31

Loué pour sa maturité intellectuelle en plus de ses immenses qualités footballistiques, Kylian Mbappé serait en passe d'opter pour la décision probablement la plus sage à court terme : rester à Monaco. C'est ce qu'annonce Le Parisien mercredi 7 juin. Ni l'attaquant de 18 ans ni son dernier club formateur ne se laisseraient griser par les sommes folles proposées par plusieurs grandes écuries européennes. Arsenal, les deux Manchester, le Real Madrid, le FC Barcelone et le PSG, au moins, ont directement ou indirectement approché le natif de Bond et des offres officielles supérieures à 100 millions d'euros ont été reçues par les dirigeants monégasques.



D'un côté, l'ASM espère rester compétitif la saison prochaine en Ligue 1 face au PSG comme en Ligue des champions. Si le milieu portugais Bernardo Silva a été cédé à Manchester City pour environ 50 millions d'euros - une jolie somme, déjà, collectée par le club du Rocher -, l'attaquant colombien Radamel Falcao a, lui, prolongé jusqu'en 2020. Le prolongement de son association avec Mbappé garantit a priori à Monaco de nouvelles heures heureuses.

De l'autre, la pépite aux 15 buts en 29 matches de Ligue 1 la saison dernière et 6 en 9 rencontres de Ligue des champions, resterait dans son cocon, n'aurait pas à s'adapter à un nouvel environnement. Important à un an de la Coupe du monde 2018 en Russie, qu'il est bien parti pour disputer avec l'équipe de France. Sous contrat jusqu'en 2019, Mbappé devrait rencontrer ses dirigeants dans les prochains jours pour prolonger le bail. Non pas pour s'éterniser en Principauté mais pour mieux partir l'été prochain.