publié le 16/06/2017 à 12:50

Les départs de Corentin Tolisso (Bayern Munich) et Mathieu Valbuena (Fenerbahçe) devraient être les premiers d'une longue série. Comme Marseille, Lille ou Monaco, l'Olympique Lyonnais se dirige vers une refonte importante de son effectif. Maxime Gonalons, Jordan Ferri, Jean-Philippe Mateta, Rachid Ghezzal et Maciej Rybus seraient proche de la sortie. Sans oublier Alexandre Lacazette.



L'accord entre l'OL et l'ASM, concernant Jordy Gaspar, a lui été officialisé par le champion de France, ce vendredi 16 juin. Il a signé un contrat de trois ans. N'ayant pas signé de contrat professionnel dans le Rhône, il arrive sur le Rocher pour zéro sous.

L'A.C Milan, particulièrement dépensier depuis le début de ce mercato, pourrait poursuivre ses achats chez Jean-Michel Aulas. Gonalons et Ghezzal sont des cibles sérieuses pour les dirigeants Rossoneri. L'international algérien, en fin de contrat dans son club formateur, pourrait même rejoindre le nord de l'Italie sans indemnité de transfert, selon L'Équipe.

¿ L’AS Monaco est heureux d’annoncer la signature de Jordy Gaspar jusqu’en 2020 ! #WelcomeToMonaco pic.twitter.com/2Ua4UieFu7 — AS Monaco¿¿¿ (@AS_Monaco) 16 juin 2017

Mateta, retour en Ligue 2

La situation du Français est plus complexe car les courtisans sont plus nombreux. Rafael Benitez (Newcastle), déjà demandeur lorsqu'il entraînait le SSC Naples, est revenu à la charge pour le capitaine lyonnais. En Italie, l'A.C Milan s'est donc positionné. En Espagne, il s’agirait du FC Valence et, en France, de l’Olympique de Marseille. Le milieu défensif est sous contrat jusqu'en 2018 avec Lyon et, s'il part, pourrait être lâché pour moins de cinq millions d'euros.



Jean-Philippe Mateta, jeune attaquant de 19 ans arrivé l'été dernier en provenance de Châteauroux et avec l'étiquette d’international U19, n'a pas réussi à s'imposer en Ligue 1. L'OL semblerait décider à prêter son joueur vers la Ligue 2. Brest, Le Havre et Reims seraient intéressés, toujours selon le quotidien français.

Marçal pour remplacer Rybus ?

Fernando Marçal (28 ans), étincelant avec l'EA Guingamp (sept passes décisives en 31 matches) la saison dernière, jouera avec la tunique blanche de Lyon en août prochain. Le Brésilien appartenait au SL Benfica Lisbonne mais le club portugais à cédé son gaucher pour 4,5 millions d'euros. Il a signé un contrat de quatre saisons et prétend à une statut de titulaire.

Communiqué #Mercato : Transfert du défenseur brésilien de Benfica Fernando Marçal pour un montant de 4,5 M € ¿¿ https://t.co/NNdKhPqhzP pic.twitter.com/Cyee2fK5Xr — Olympique Lyonnais (@OL) 15 juin 2017

Cette arrivée devrait donc provoquer un départ au poste de latéral gauche. En effet, il est rare qu'un club de Ligue 1 compte trois défenseurs gauche dans son effectif. Qui de Jérémy Morel ou de Maciej Rybus pourrait laisser sa place ? Le Français est son contrat jusqu'en 2018, le Polonais jusqu'en 2019. L'ancien Marseillais semble avoir une longueur d'avance dans l'esprit de Bruno Génésio puisqu'il a joué 44 matches contre seulement 27 pour son concurrent.



L'ancien joueur du Terek Grozny (D1 russe) s'est offert une sortie médiatique qui ne devrait pas plaider en sa faveur, pour le média polonais Sportowe Fakty : "Attendons de voir si le staff bouge ou si le coach change. Comme Bruno Génésio ne m'a pas fait beaucoup jouer, je pense que je me sentirais mieux s’il partait. Le coach a changé de système et a installé Jérémy Morel. Il y a eu une bonne série de résultats et c’est resté comme ça. Genesio m’a dit que j’étais trop offensif et qu’il avait besoin d’un joueur davantage concentré sur la défense."



Selon Izvestia, un autre média polonais, l'OL serait entré en contact avec le CSKA Moscou pour tenter de se débarrasser du joueur de 27 ans.

Ferri et Lacazette en attente

Alexandre Lacazette était promis à un avenir espagnol mais depuis que le Tribunal Arbitral du Sport a confirmé l'interdiction de recrutement infligée à l'Atlético de Madrid, les cartes sont rebattus. Le capitale ibérique était la destination prioritaire du 2e meilleur buteur de Ligue 1 2016-2017 (28 réalisations). Il doit désormais se trouver un autre point de chute.



Jean-Michel Aulas semble disposé à le lâcher au rival parisien, comme annoncé dans France Football mardi 13 juin 2017 : "Je tiens à dire à Nasser Al Khelaifi que s’il fait une offre pour Alexandre Lacazette, au moins égale à celle que les autres clubs risquent de nous faire dans les prochains jours, Alex peut aller à Paris sans problème."



Jordan Ferri a perdu sa place de titulaire cette saison (35 matches joués). Il est également courtisé par plusieurs clubs : l'A.C Milan, encore une fois, l'Atalanta Bergame, l'OGC Nice, la Fiorentina et les Girondins de Bordeaux seraient, toujours selon le magazine français, sur le coup. Il est sous contrat jusqu'en 2020.