publié le 15/06/2017 à 14:01

Que les supporters de l'Olympique Lyonnais tempèrent leurs ardeurs. Corentin Tolisso, tout fraîchement parti du Rhône pour une somme-record, ne devrait pas être remplacé par un joueur du même calibre. Ou en tout cas pas grâce à la totalité des 41,5 millions de sa vente. L'OL, via sa holding financière OL Groupe, est coté en bourse et ses comptes sont obligatoirement publiques. Le président du club, qui fête ce jeudi 15 juin ses 30 ans à la tête du club, a annoncé devoir effectuer des "ventes significatives avant le 30 juin".



Ces mots datent du début d'année 2017 et expliquent; en partie, le départ précipité de l'ancien numéro huit gone. Aulas et son équipe dirigeante passeront, le 30 juin, devant l’intransigeante Direction Nationale du Contrôle de Gestion (DNCG) pour assurer de la bonne santé économique du club. L'argent arrivé du Bayern Munich permettra à Lyon de ne pas se faire épingler par le gendarme financier du football français et investir comme bon lui semble jusqu’au 31 août, dernier jour du mercato estival 2017.

Sur la période juillet-décembre 2016, OL Groupe a enregistré une perte nette de 2,3 millions d'euros, comme annoncés dans un communiqué. La faute à une absence de ventes importantes ces derniers mercatos et à l'absence de qualification en Ligue des champions (le club s'est classé 4e et jouera la Ligue Europa, bien moins lucrative que la C1). Corentin Tolisso ne devrait donc pas être remplacé avant le 1er juillet prochain. L'OL a programmé la reprise de l'entraînement mardi 27 juin prochain.