publié le 15/06/2017 à 14:35

Les favoris du futur championnat de France de Ligue 1 démarreront leur saison par des affiches largement à leur portée. L'AS Monaco recevra le Toulouse FC, Paris recevra le promu Amiens SC, l’Olympique de Marseille recevra Dijon FCO et Lyon accueillera lui aussi un promu : le RC Strasbourg.



La Ligue de football professionnel a publié l'intégralité du programme de la saison 217-2018 ce jeudi 15 juin, soit sept semaines avant la première journée, programmée au premier week-end d'août. Le rendez-vous entre les deux derniers champions en titre (Paris et Monaco) est prévu, au stade Louis-II, le 26 novembre. Avant cela Marseille recevra le PSG pour le "classique" de la phase aller le 22 octobre et se déplacera en Principauté, le 27 août, pour ce qui sera le premier gros choc de la saison.

Il faudra être patient avant d’assister au retour de Marcelo Bielsa à Marseille. L'ancien coach de l'OM (2014-2015), aujourd'hui à Lille, se rendra, au stade Vélodrome, pour la 34e journée du championnat ( (week-end du 21 avril). Les dates et horaires exactes de chaque rencontre restent à déterminer. Comme la saison dernière, une affiche ouvrira les week-ends les vendredis soirs, une le samedi (17h), le mutliplex à 20h. Les dimanches seront toujours composés de trois matches (15h, 17h et 21h). Le calendrier complet est disponible sur le site de LFP.

Les affiches de la 1re journée (4, 5 et 6 août) :

Montpellier - Caen

PSG - Amiens

St-Etienne - Nice

Metz - Guingamp

Lille - Nantes

Angers - Bordeaux

Lyon - Strasbourg

Troyes - Rennes

Marseille - Dijon

Monaco - Toulouse