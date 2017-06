publié le 15/06/2017 à 16:37

Marco Verratti, depuis plusieurs mois et via ses conseillers, répète qu'il pourrait quitter le Paris Saint-Germain si les conditions propices à son épanouissement n'étaient plus réunies. Les épisodes précédents n'avaient accouché que d'une prolongation de contrat mais cette fois-ci, la menace semblerait concrète. Le quotidien français L'Équipe affirmait, le 11 juin dernier, que l'Italien avait rencontré Antero Henrique, nouveau directeur sportif du PSG, pour lui signifier son souhait de quitter la Ligue 1.



Ce jeudi 15 juin, le média espagnol Sport assure que le natif des Abruzzes aurait rencontré, à Ibiza (lieu de vacances du joueur), Javier Bordas, directeur de l'équipe première du FC Barcelone. Donato di Campli, représentant de Verratti, aurait également participé à l'entrevue. Une rencontre pendant laquelle le clan italien aurait répété son envie de quitter la France. Les "Blaugrana" auraient fait du joueur de 24 ans leur priorité du mercato pour suppléer, notamment, Andrès Iniesta.

L'international italien, arrivé en provenance de Pescara à l'été 2012 et pour un peu plus de dix millions d'euros, serait donc en passe de trouver un accord avec les Catalans. Chose que n'est en revanche pas prêt de faire son club. Nasser Al Khelaïfi a signé un contrat de travail avec le droitier jusqu'en 2021 et compte bien s'en servir pour conserver son joyau. Le prix de vente de Verratti ne serait pas inférieur à 80 millions d'euros, si vente il y a.

Après Henrique, Emery bouderait le Gabonnais

Antero Henrique, remplaçant de Patrick Kluivert à la tête de la direction sportive du PSG depuis le 2 juin, assurait il y a quelques jours que Pierre-Emerick Aubameyang n'est pas sa priorité. Contrairement au Néerlandais il ne jugerait pas nécessaire l'arrivée du Gabonais et freinerait donc des négociations un temps bien avancées entre le PSG et le Borussia Dortmund.



Ce sentiment, selon le journal allemand Bild, serait désormais partagé par l'entraîneur du deuxième de Ligue 1. Ainsi Unai Emery aurait directement signalé au joueur que sa venue... n'était pas la bienvenue. Le Paris Saint-Germain recherche, depuis plusieurs mois maintenant, une doublure à Edinson Cavani au poste d'attaquant. Un rôle que ne devrait pas jouer l'ancien Stéphanois en cas de retour en Ligue 1 et qui expliquerait, entre autres, ce désaccord.