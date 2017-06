publié le 14/06/2017 à 17:04

Adil Rami ? Jérémy Mathieu ? Les deux ? À la recherche de joueurs expérimentés pour rebâtir sa défense centrale, composée la plupart du temps de Rod Fanni et du Brésilien Rolando la saison passée, l'Olympique de Marseille a bel et bien contacté les deux anciens internationaux français. La situation semble mieux engagée pour le premier (31 ans), qui a connu Rudi Garcia à Lille, que pour le second (33 ans).



Selon L'Équipe de mercredi 14 juin, Mathieu souhaiterait en effet que l'OM s'aligne sur le salaire que lui verse actuellement le FC Barcelone, son club de 2014, soit 5 millions d'euros bruts annuels. Le faible temps de jeu du gaucher la saison passée (13 apparitions seulement) va probablement l'inciter à quitter la Catalogne. Pour la Provence, où il vient d'acquérir une maison, ou pour un club au projet sportif moins ambitieux mais à même de répondre à ses exigences, comme l'Olympiakos en Grèce ?

Pour le droitier Rami, c'est son club, le FC Séville, qu'il va falloir convaincre. Les dirigeants andalous réclament au moins 6 millions d'euros, trop aux yeux de leurs homologues phocéens pour un joueur de plus de 30 ans. D'autant que l'OM va aussi devoir sortir le chéquier pour recruter dans le secteur offensif. Valère Germain est toujours attendu pour 10 millions d'euros environ. Parallèlement, Marseille serait passé à l'action pour s'offrir l'attaquant monténégrin de l'Inter Milan, actuellement prêté au FC Séville, Stefan Jovetic, à en croire le média espagnol El Desmarque. Sa clause libératoire est fixée à 14 millions d'euros.