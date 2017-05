publié le 20/05/2017 à 22:54

Quel scénario fou ! Comme d'habitude dans un multiplex de fin de saison, les dernières minutes ont été étouffantes. Un but de Rodelin, pour Caen, a envoyé le FC Lorient en barrage. Bastia, inoffensif à Marseille (1-0), est officiellement relégué. Tout comme l'AS Nancy Lorraine qui, malgré une victoire face à Saint-Étienne (3-1), redescend en Ligue 2.





La dernière journée sera dure à avaler pour Nancy, qui redescend sous les yeux de son ex-star Michel Platini, en tribunes. Le club au chardon finit 19e l'année où il fête ses 50 ans d'existence.

Et c'est donc Bastia, 20e, qui l'accompagne en L2, plombé par tous les incidents extra-sportifs de cette saison (le club a fait appel du match perdu sur tapis vert après les agressions contre les joueurs de Lyon à Furiani, mais l'espoir est mince).



Quant à Lorient, il s'est longtemps cru sauvé jusqu'à ce que Caen n'arrache le nul à Paris (1-1) et n'envoie les Merlus en barrage. Caen finit 17e et peut dire merci à son buteur providentiel au Parc des Princes, Ronny Rodelin (90+1).