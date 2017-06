publié le 15/06/2017 à 12:31

"Aujourd'hui, sur le plan mental, personne ne peut rivaliser avec moi. Et notamment à Lyon". Mathieu Valbuena en a gros sur le cœur et continue de régler ses comptes après son départ de l'Olympique Lyonnais. Jean-Michel Aulas a accepté, ce mercredi 14 juin, un chèque de 1,5 million d'euros en provenance de Fenerbahçe (contrat de trois ans) pour laisser filer le milieu de terrain international français.



Au-delà de ce transfert, l'ancien Marseillais regrette le traitement qui lui a été infligé en France : "Je ne comprends pas pourquoi tout le monde est sceptique. Quand je vais à l'étranger, j'ai une grosse considération (...). Dès lors qu'il y avait un problème, à l'Olympique Lyonnais, c'était à cause de Mathieu Valbuena. On a toujours à prouver mais j'ai l'impression, qu'à Lyon, j'ai été pris pour un stagiaire."

Ce mercredi 14 juin il a donné une interview au quotidien L'Équipe dans laquelle il avoue n'avoir jamais digéré une arrivée "accueillie avec scepticisme". Le joueur de 32 ans part vivre une deuxième expérience loin de l'Hexagone après un an au Dynamo Moscou (2014-2015). Cette saison, il a participé à 43 matches toutes compétitions confondues, a inscrit dix buts et délivré huit passes décisives.