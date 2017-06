publié le 01/06/2017 à 11:34

La décision va assurément chambouler les contours du mercato estival 2017 à travers toute l'Europe. L'Atlético de Madrid espérait la clémence du Tribunal arbitral du sport et la levée de son interdiction de recrutement infligée pour infraction sur les règles des transferts des joueurs mineurs, comme son voisin du Real l'avait obtenu il y a peu. Mais le TAS ne s'est pas montré clément et a maintenu la sanction jusqu'en janvier 2018, a annoncé le club espagnol jeudi 1er juin.



Première conséquence, le finaliste des éditions 2014 et 2016 de la Ligue des champions ne pourra donc pas s'offrir l'attaquant Lyonnais Alexandre Lacazette, qui va lui-même devoir trouver une autre destination alors que l'affaire semblait entendue. Si l'OL ne devrait pas avoir de mal à vendre son avant-centre de 26 ans au prix qu'il entend, plusieurs dizaines de millions d'euros, cette annonce risque aussi d'entraîner un contre-temps ennuyeux.

L'Atlético interdit de recrutement, cela impacte aussi et surtout l'avenir d'Antoine Griezmann, qui semblait chaque jour se rapprocher un peu plus de Manchester United. A priori, les Colchoneros ne peuvent désormais plus se permettre de laisser partir la star française sans pouvoir la remplacer. Mais peut-être n'auront-ils pas d'autre choix en cas de bras de fer et de somme astronomique.

L'OM en concurrence avec la Roma

Dans le reste de l'actualité, l'Olympique de Marseille revient comme chaque jour ou presque. Mercredi 31 mai, c'est le Monténégrin de l'Inter Milan Stefan Jovetic qui était annoncé sur les tablettes du 5e du dernier championnat de France. 24 heures plus tard, le quotidien espagnol El Confidencial annonce un intérêt prononcé de l'OM pour le milieu offensif espagnol Jesus Navas, en difficulté à Manchester City la saison passée.



Le talentueux droitier de 31 ans souhaiterait toutefois en priorité retourner au FC Séville, son club de 2003- à 2013. Outre l'OM, l'AS Rome et son directeur sportif Monchi, qui connaît parfaitement Navas, la Lazio et Galatasaray seraient également sur les rangs. Le club turc aurait aussi des vues sur un attaquant phocéen, Bafétimbi Gomis.