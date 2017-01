LE JOURNAL DU MERCATO - Le défenseur latéral gauche de la Juve pourrait répondre favorablement à l'intérêt du 17e du championnat anglais pour retrouver un statut de titulaire à part entière.

En amont et depuis l'ouverture officielle de ce marché hivernal des transferts 2017, le club de Crystal Palace est régulièrement cité dans la catégorie départs. Steve Mandanda a été annoncé proche d'un retour à l'OM, qui songerait aussi à Yohan Cabaye. L'attaquant belge Christian Benteke ferait, lui, partie des pistes potentielles pour le PSG, en quête d'une doublure pour Edinson Cavani - même si la tendance à la seule arrivée de l'Allemand Julian Draxler à Paris n'est pas à exclure (le Brésilien Giovani Lo Celso avait signé l'été dernier).



17e de Premier League avec un seul point d'avance sur le dernier, Swansea, Palace semble condamné à ne se battre que pour le maintien cette saison. Un renfort de poids pourrait toutefois modifier la donne : Patrice Évra. Celui qui serait le cinquième Français de l'effectif (outre Mandanda et Cabaye, Loïc Rémy et Mathieu Flamini y évoluent aussi) aurait été approché, croît savoir L'Équipe mercredi 18 janvier. Le latéral gauche de 35 ans n'est plus un titulaire indiscutable à la Juventus Turin. Pour continuer à rêver du Mondial 2018 avec les Bleus, il sait qu'il doit retrouver plus de temps de jeu.



À Londres, Évra retrouverait un championnat qu'il adore, un cadre de vie appréciable et probablement un statut de numéro un dans la hiérarchie à son poste, l'ancien Lillois Pape Souaré n'étant malheureusement pas sûr de pouvoir un jour rejouer au football après un grave accident de la route. À Manchester United, où la rumeur de son retour a circulé, le leader de vestiaire chez les Bleus (81 sélections), serait en revanche soumis à une forte concurrence.