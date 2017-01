Mercato : la cinglante réponse de supporters de l'OM à Drogba

LE JOURNAL DU MERCATO - L'attaquant ivoirien de 38 ans n'est pas le bienvenu, à en croire le message déployé dimanche 15 janvier par des Ultras du virage sud du stade Vélodrome.

Crédit : GERARD JULIEN / AFP Didier Drogba sous les couleurs de l'Olympique de Marseille en octobre 2003

par Gregory Fortune publié le 16/01/2017 à 12:05

Si les supporters ne sont pas décideurs, cette banderole marque sans doute définitivement la fin du feuilleton de l'éternel retour de l'attaquant ivoirien à Marseille. "Drogba arrête de dire que tu aimes l'OM, tu gagnes en un mois ce que nous n'aurons jamais en une vie. Ne fais pas ta pleureuse et retourne en Chine". Le message a été déployé en bas du virage sud du stade Vélodrome par le Commando Ultras dimanche 15 janvier à l'occasion du match entre l'OM et Monaco.

L'hypothèse du come-back du joueur de 38 ans près du Vieux Port avait resurgi sept jours plus tôt quand l'intéressé déclarait sur Canal+ que "revenir à Marseille, ça peut se faire. il faut juste prendre la peine et le temps de s'asseoir et discuter. Mais ce n'est pas en le criant sur les toits que ça va se faire. J'espère pouvoir tenir un jour ma promesse".



Mais dès la fin de la semaine, Rudi Garcia adressait un premier signal négatif sur RTL : "C'est vrai qu'ici ça a été un joueur fantastique Didier. Après, je pense qu'il faut parfois rester sur des expériences énormes comme elle l'a été pour lui. À chaque moment ses possibilités".

Drogba définitivement renié par le virage sud de L'OM ¿¿¿¿ #OMASM pic.twitter.com/YN9CI6zB9y — The Only 1 (@YoussefKlassik) 16 janvier 2017

Arrivé en France à l'âge de 5 ans, Drogba a débuté sa carrière professionnelle au Mans, en Ligue 2, avant de prendre la direction de Guingamp en janvier 2002. 18 mois et 20 buts en 45 matches plus tard, il opte pour l'Olympique de Marseille. Il n'y restera qu'une saison (2003-2004) mais laissera un souvenir indélébile au public du Vélodrome, grâce à des statistiques impressionnantes : 18 buts en 35 matches de L1, 11 en 16 rencontres de Coupe d'Europe. L'OM ne s'incline qu'en finale de la Coupe de l'UEFA, face à Valence. Chelsea pose près de 40 millions d'euros sur la table. Offre acceptée.



Après huit années en Angleterre, le prolifique avant-centre tentera l'aventure chinoise en 2012-2013, avec le Shangaï Shenhua. Après un passage par la Turquie (Galatasaray) puis un retour à Chelsea, il vient de quitter le championnat nord-américain, disputé avec l'Impact Montréal. Son avenir s'inscrit peut-être au Brésil : les Corinthians ont fait part samedi 14 janvier d'un réel intérêt.