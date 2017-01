Mercato : Évra de retour à Manchester United ?

LE JOURNAL DU MERCATO - Le défenseur international français n'a pas démenti un éventuel départ de la Juventus Turin cet hiver.

05/01/2017

La Juventus Turin devait être le dernier grand défi de Patrice Évra (35 ans). Pourtant, un retour à Manchester United ne serait pas à exclure. La rumeur est partie d'un message de Rio Ferdinand, son ancien coéquipier chez les Red Devils, lui demandant s'il allait revenir, sur le réseau social Instagram mercredi 4 janvier. La réponse du Français laisse planer le doute : "Seul mon singe sait ce qui va se passer". Véritablement adoré dans le nord de l'Angleterre, son amitié avec Paul Pogba pourrait être un argument favorable au retour du défenseur latéral gauche dans l'effectif de José Mourinho.



À Manchester toujours, mais dans le sens des départs, celui d'un autre international français alimente toujours la chronique : Morgan Schneiderlin. Peu utilisé par Mourinho, le milieu de terrain de 27 ans n'en reste pas moins courtisé puisque West Bromwich Albion et surtout Everton ont approché United pour racheter ses deux ans et demi de contrat. Marseille, intéressé par l'international français pour remplacer Lassana Diarra, doit donc faire avec une concurrence féroce. Valence, Séville et Rome le guettent également.



Un autre joueur pourrait échapper à l'OM, le latéral gauche suisse Ricardo Rodriguez (VFL Wolfsburg). Selon le quotidien italien La Gazzetta Dello Sport, l'Inter Milan serait en pole position sur ce dossier. La blessure de Henri Bedimo et les dépannages plus ou moins convaincants de Tomas de Hubocan et Karim Rekik - qui ne sont pas des arrières gauches de formation - ont fait de ce poste une priorité pour ce mercato hivernal olympien. La piste menant à Jordan Amavi reste d'actualité.

Iturbe n'ira pas à Lyon, Luiz Gustavo proche de Nice

À Paris, c'est au poste d'attaquant que la direction s'active toujours - et ne s'en cache pas. Les arrivées de Julian Draxler et Giovani Lo Celso actées, le PSG est en quête d'une doublure pour Edinson Cavani. Certitude, ce ne sera pas l'Argentin de River Plate Lucas Alario (24 ans). Le président Nasser Al-Khelaïfi l'a assuré en marge du match amical face au Club Africain, mercredi 4 janvier. Initialement recruté pour ce rôle, l'Espagnol Jesé va, lui, sans doute partir. Un bon de sortie lui a officiellement été accordé par son entraîneur Unai Emery. La piste menant à l'AS Rome semble s'être refroidie ces dernières heures.



De son côté, l'Olympique Lyonnais ne verra pas arriver Juan Romàn Iturbe. L'international paraguayen de la Roma s'est engagé avec le Torino, où il a signé un prêt d'une durée d'un an et demi. L'OL pourrait se rabattre sur l'international ivoirien d'Angers Nicolas Pépé. Mais Lille est aussi sur le coup et le joueur va participer à la Coupe d'Afrique des Nations à partir du 14 janvier.



Enfin, Nice serait en passe de réaliser un nouveau gros coup après les recrutements cet été de Mario Balotelli, Younès Belhanda et Dante. Compatriote de ce dernier, le milieu de terrain Luiz Gustavo pourrait être le remplaçant de Jean-Michaël Séri, lui aussi concerné par la CAN. Un prêt aurait été envisagé avec Wolfsburg, qui serait par ailleurs sur le point d'attirer Paul-Georges Ntep. L'ailier français est séduit à l'idée de poursuivre sa carrière en Bundesliga. Crystal Palace est également intéressé par le Rennais de 24 ans.