Mercato : un revenant pour concurrencer Pelé à l'OM ?

Marseille compte se renforcer dans toutes les lignes cet hiver, peut-être également au poste de gardien de but.

03/01/2017

Les anciens joueurs de l'OM ont visiblement toujours la cote du côté du Stade Vélodrome. Après le nom de Dimitri Payet, c'est celui de Steve Mandanda qui revient avec insistance ces dernières heures, selon une indiscrétion RTL. Après neuf saisons sous les couleurs ciel et blanc, le gardien numéro de l'équipe de France a pris la direction de Crystal Palace, en Angleterre, l'été dernier, laissant la place à Yohann Pelé dans les buts phocéens. Dès la novembre, il n'écartait pas complètement l'idée d'un retour dans son "club de cœur".



Neuf fois titularisé en début de saison en championnat, le natif de Kinshasa, 31 ans, s'est blessé au genou droit à la mi-novembre lors du dernier rassemblement de l'année de l'équipe de France. Depuis, il s'est fait opéré et se soigne actuellement à Clairefontaine. En son absence, le but de palace est gardé par Wayne Hennessy, 29 ans, dix centimètres plus grand (1,96 m contre 1,86 m).



À Marseille, Pelé a encaissé 19 buts en autant de rencontres. Si l'ancien portier du Mans, Toulouse et Sochaux peut s'enorgueillir d'une copie quasi-parfaite à domicile (huit "clean sheets" en neuf matches, dix en tout), le doute plane toujours sur sa capacité à être LE gardien de "l'OM Champion Project" de Frank McCourt à 34 ans. Mandanda ne représente peut-être pas non plus l'avenir mais son niveau et son expérience semblent sur le papier supérieurs.