Mercato : Cabaye à l'OM en plus de Payet ?

LE JOURNAL DU MERCATO - Le milieu international français de Crystal Palace pourrait débarquer à Marseille en cas de départ de Lassana Diarra avant fin janvier.

Crédit : BPI/Shutterstock/SIPA Yohann Cabaye sous les couleurs de Crystal Palace en décembre 2016

par Gregory Fortune publié le 17/01/2017 à 16:26

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

En jetant son dévolu sur Rudi Garcia pour remplacer Franck Passi au poste d'entraîneur, Jacques-Henri Eyraud choisissait fin octobre un homme réputé pour sa capacité à perdurer, gagner, fédérer. Quelques semaines plus tard, ce sont aussi les cinq saisons passées à Lille par le coach de 52 ans (2008-2013) qui semblent pouvoir être un atout de poids pour réussir quelques coups lors de ce mercato hivernal.



Le plus ronflant serait le retour de Dimitri Payet, Marseillais de 2013 à 2015 après deux saisons au Losc sous les ordres de Garcia. Les deux hommes n'ont jamais coupé le contact. Lundi 16 janvier, le dossier a bien avancé. Initialement opposé à un départ de son meilleur joueur, West Ham a finalement ouvert la porte après une rencontre avec le nouveau président de l'OM, Eyraud, et son homologue britannique. Marseille a déjà proposé 25 millions d'euros. Insuffisant en attendant une possible nouvelle offre. Le milieu de 29 ans n'imagine aucune autre destination.



De deux ans son aîné, Yohan Cabaye pourrait bien lui aussi retrouver l'entraîneur qu'il a apprécié de 2008 à 2011 dans le Nord. France Football annonce mardi 17 février que l'OM songe à l'ancien Parisien (janvier 2014-juin 2015) en cas de vente de Lassana Diarra cet hiver. Écarté du groupe phocéen jusqu'au 1er février, date de la fin de ce mercato, ce dernier, 31 ans, cherche à signer un gros contrat pour notamment payer une amende de 10 millions d'euros à son ancien club, le Lokomotiv Moscou.



Cabaye évolue à Crystal Palace depuis son départ du PSG. En 66 matches avec le club londonien, l'international français (48 sélections, quatre buts) a marqué neuf fois et délivré une passe décisive. Palace, qui compte aussi dans ses rangs les anciens Marseillais Steve Mandanda, Loïc Rémy et Mathieu Flamini, se bat pour le maintien (17e avec une seule longueur d'avance sur le dernier).