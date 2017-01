Mercato : Benteke évoqué au PSG, Verratti au Bayern, Falcao en Chine

LE JOURNAL DU MERCATO - L'attaquant belge de Crystal Palace sera-t-il la doublure de l'Uruguayen Edinson Cavani dans la capitale ?

16/01/2017

Plus un jour ne se passe sans que le nom d'un nouvel attaquant ne soit cité du côté du Paris Saint-Germain. Après l'Argentin Lucas Alario (24 ans, River Plate), le Mexicain Javier "Chicharito" Hernandez (28 ans, Bayer Leverkusen), le Chilien Alexis Sanchez (28 ans, Arsenal) et dernièrement le Belge Michy Batshuayi (23 ans, Chelsea), c'est au tour d'un autre Belge, Christian Benteke (26 ans, Crystal Palace), d'être mentionné comme potentielle future doublure de l'Uruguayen Edinson Cavani (29 ans).



Comme Batshuayi, Benteke présente l'avantage de pouvoir être aligné en Ligue des champions. Mais il semble difficile d'imaginer son club céder son meilleur buteur (8 buts en 19 matches) alors qu'il se bat pour le maintien en première division anglaise (17e après 21 journées). Méconnu du grand public, le natif de Kinshasa a affolé les compteurs sur le marché des transferts ces dernières années. Liverpool a dépensé près de 47 millions d'euros en 2015 pour le faire venir d'Aston Villa, avant de le revendre pour 15 de moins à Crystal Palace l'été dernier.



Autre actualité concernant le PSG : l'intérêt toujours persistant du Bayern Munich pour Marco Verratti, selon Le Parisien. En poste en Bavière depuis six mois, Carlo Ancelotti rêve de retrouver l'été prochain son compatriote, qu'il a lancé à Paris. Régulièrement, il lui envoie des messages. Considéré comme l'un des meilleurs au monde à son poste, le petit (1,65 m) milieu relayeur de 24 ans ne quittera la capitale que s'il estime Paris incapable de gagner la Ligue des champions à court terme, et si un club est disposé à mettre au moins 80 millions d'euros sur la table. Outre le Bayern, la Juventus Turin serait aussi sur les rangs.

Monaco refuse une offre de 50 millions d'euros pour Falcao

Dépenser de telles sommes, les clubs Chinois ne s'en privent plus. Ils n'arrivent toutefois pas toujours à leurs fins. À en croire L'Équipe, le Tianjin Quanjian se serait récemment vu refuser une offre de 50 millions d'euros par Monaco pour Radamel Falcao. Qu'en sera-t-il en cas de nouvelle approche réévaluée ? D'un côté, l'attaquant colombien de 30 ans a retrouvé son efficacité cette saison au sein d'une équipe conquérante. De l'autre, l'ASM pourrait réaliser un retour sur investissement inespéré (60 millions d'euros dépensés en 2013) et possède a priori l'effectif pour rester compétitif sans lui.