Comme l'a révélé le club allemand du VfL Wolfsburg, le joueur allemand de 23 ans va rejoindre le Paris Saint-Germain cet hiver.

25/12/2016

Le PSG s'active en coulisses. Outre la prolongation de contrat de son capitaine brésilien Thiago Silva et l'arrivée programmée du prometteur Giovani Lo Celso en provenance d'Argentine, le club de la capitale va recruter Julian Draxler durant le mercato hivernal. Rapidité, technique, le jeune attaquant offre un profil intéressant à Unai Emery.



Sa carrière professionnelle commence à Schalke 04 en 2011, où il signe son premier contrat professionnel à 17 ans. Précoce, il devient le deuxième plus jeune joueur titulaire de l'histoire de la Bundesliga. Il reste alors quatre saisons dans la Ruhr avant d'attirer l'œil des plus grandes écuries européennes. Mais plutôt que de céder à ses envies de départ, ce pur produit du football allemand atterrit au VfL Wolfsburg en 2015.



Dans le même temps, et alors qu'il a déjà fait ses preuves dans les catégories -18 ans et -19 ans de la Mannschaft, il intègre les espoirs, puis l'équipe A. En 2012, à seulement 18 ans, il est retenu par le sélectionneur Joachim Löw dans la liste élargie de 27 joueurs susceptibles de disputer l'Euro 2012, compétition qu'il ne jouera finalement pas. Qu'importe, Draxler sera du voyage en 2014, pour le Mondial au Brésil, et finira champion du monde avec sa sélection. À l'Euro 2016 en France, comme deux ans auparavant, il représente de nouveau l'Allemagne et conforte les espoirs placés en lui.

L'inconstance d'un prodige

Mais la jeune carrière du milieu offensif, malgré sa précocité et un talent indéniable, n'a rien d'un long fleuve tranquille. À l'été 2016, par exemple, il manifeste son mal-être à Wolfsburg et demande à être transféré. "Après l'Euro, j'ai clairement expliqué à l'entraîneur Dieter Hecking que je voulais quitter Wolfsburg. Il le sait depuis trois semaines", déclare-t-il alors dans une interview accordée au quotidien allemand Bild. Justement, les plus grandes équipes du Vieux Continent lui font les yeux doux. Mais son club ferme la porte à tout transfert. "Wolfsburg ne vendra pas Julian Draxler durant l'actuelle période de transferts", peut-on simplement lire dans un communiqué du VfL.



Face à ce camouflet, Julian Draxler accuse le coup. En 13 matchs de championnat disputés sur la saison 2016-2017, il affiche des statistiques décevantes : 2 passes décisives et aucun but. Un bilan loin de son statut de jeune prodige. Alors le PSG en profite, retente sa chance et s'offre le joueur pour 36 millions d'euros (plus bonus). Déjà, en 2014, le club parisien avait fait sa priorité du récent champion du monde, sans succès.



Il faut dire que l'international allemand présente plusieurs atouts de poids, à commencer par son profil. En arrivant sur les bords de la Seine, et parce qu'il peut aussi bien évoluer sur les ailes qu'en soutien de l'attaquant, il sera mis en concurrence avec Angel Di Maria, Lucas, Javier Pastore ou encore Hatem Ben Arfa. Paris pourra alors bénéficier de sa vitesse de percussion et de sa technique dans un secteur qui en a bien besoin cette saison. Surtout, le joueur peut disputer la Ligue des Champions, offrant à son nouvel employeur une cartouche de plus dans la compétition européenne.

Un pari risqué

Mais recruter Julian Draxler, c'est aussi faire un pari. Avec l'épisode du départ avorté l'été dernier, le joueur de 23 ans a montré qu'il n'hésitait pas à désavouer sa direction, pouvant même décliner sur le plan purement sportif. Car s'il est incontestablement doué, le milieu offensif est également sensible à la pression, un trait de caractère dont certains estiment même qu'il sera incompatible avec l'exposition médiatique du Paris-Saint-Germain, bien supérieure à celle du VfL Wolfsburg, ou même de Schalke 04. "Le PSG n'est-il pas fait pour lui. (...) Il a besoin de sentir la confiance autour de lui et il aime avoir un environnement chaleureux et familial. Il est plutôt sensible", avait ainsi déclaré l'ancien international allemand Andreas Brehme dans les colonnes du Parisien.