par Gregory Fortune publié le 17/01/2017 à 11:01

L'attaquant international néerlandais Memphis Depay (22 ans) sera-t-il présenté au public du Parc OL dimanche 22 janvier pour la réception de l'OM en clôture de la 22e journée de Ligue 1 ? Jean-Michel Aulas et les dirigeants en rêvent et seraient sur le point d'en faire une réalité.



Le correspondant de RTL à Lyon rapporte que le joueur de Manchester United, où José Mourinho ne compte pas sur lui cette saison, a donné son accord au président. Il a vraiment envie de signer. "JMA" l'a annoncé à ses partenaires lors de la présentation de ses vœux.Reste à convaincre le club anglais. Pour cela, il faudra mettre plus que 15 millions d'euros sur la table, somme pour l'heure refusée. MU en réclame 20, soit 10 de moins que son prix d'achat au PSV Eindhoven en mai 2015.



L'Olympique Lyonnais, renforcé économiquement par l'ouverture de son capital à un fonds d'investissement chinois, va au moins s'en rapprocher, et ainsi réaliser sa plus grosse dépense depuis les 22 millions investis pour Yoann Gourcuff en 2010. L'actuel 4e de Ligue 1 espère bien entendu un tout autre retour sur investissement.