Ligue des champions : 74% des Français voient Monaco en demi-finale

publié le 09/04/2017 à 08:00

Quelle que soit la conclusion de la saison 2016-2017 de l'AS Monaco, elle restera dans les mémoires. Les raisons ? L'éclosion de ses jeunes talents (Kylian Mbappé, Tiémoué Bakayoko ou même Thomas Lemar), une attaque de folie (déjà 87 réalisations en championnat, moyenne de but par match à 2,9) et ses différents parcours dans les quatre compétitions qu'a débuté le club.



Finaliste malheureux de la Coupe de la Ligue (défaite 1-4 face à Paris), demi-finaliste de la Coupe de France (face à Paris le mardi 25 avril), qualifié en quart de finale de Ligue des champions (face au Borussia Dortmund les mardi 11 et mercredi 19 avril) et leader du championnat de Ligue 1 à sept matches de son terme, l'ASM vit une saison interminable.

Elle pourrait être magnifique si le club soulève un ou plusieurs trophée(s) qu'il a en ligne de mire. Il atteindra au moins les demi-finales de la "C1" selon les amateurs de football sondés par Odoxa. L'institut de sondage a interrogé 1.001 personnes adultes (dont 394 dits "amateurs de football") via Internet mercredi 5 avril.

Direction les demi-finales pour Monaco ?

Comme à la veille des huitièmes de finales de Ligue des champions face à Manchester CIty, les amateurs de football pensent que le club français va passer un nouveau tour européen. L'Olympique Lyonnais de Claude Puel, en 2009-2010, est la dernière équipe a avoir réussi pareille performance. Il avait éliminé les Girondins de Bordeaux en quarts de finale mais c'était fait éliminer par les... Allemands du Bayern Munich.



Un destin que pourrait donc suivre les partenaires de Radamel Falcao. L'opposition proposée par le Borussia Dortmund d'Ousmane Dembélé est assez largement franchissable selon les interrogés. Ils sont presque trois amateurs de football sur quatre à imaginer l'ASM dans le dernier carré de la "C1".

74% des amateurs de football voient Monaco se qualifier en demi-finales de Ligue des champions

Une première manche indécise

Cette double confrontation continentale face aux Allemands du Borussia Dortmund devrait donc tourner à l'avantage des Français. La première manche, jouée sur le terrain du Signal Iduna Park ce mardi 11 avril (20h45), ne dégage en revanche aucun favori. Selon 40% des amateurs de football, Monaco va s'imposer et donc prendre une option sur la qualification pour atteindre le top 4 européen.



Ils sont seulement cinq points de moins à penser que Dortmund-Monaco va se terminer sur un résultat nul. Une performance qui placerait également le club de la principauté en position de force avant le match retour au stade Louis-II (mercredi 19 avril). Les buts inscrits sur la pelouse de l'adversaire valent double en cas d"égalité au cumul des deux rencontres. Ils sont finalement un quart à penser que le club de Pierre-Emerick Aubameyang va s'imposer.

Les pronostics autour de la rencontre Dortmund-Monaco sont très partagés

Monaco vainqueur de son duel national avec Paris

La Ligue des champions n'est qu'une des trois compétitions que Monaco doit encore jouer. Qualifié en demi-finale de Coupe de France (à Paris le 25 avril) et surtout leader du championnat de France de Ligue 1, sa saison est loin d'être terminée.



Le duel qui oppose le club princier au Paris Saint-Germain devrait tenir en haleine toute la France du football jusqu'à la fin de saison. L'ASM possède trois petits points d'avance sur le PSG avant la 32e journée de L1. Un avantage qu'il ne devrait pas lâcher selon une majeure partie des sondés. Ils sont 65% à penser que Monaco va remporter le championnat.

Près d'un amateurs de foot sur trois voie le PSG remporter le championnat.

Kylian Mbappé surévalué selon 60% des sondés

"On en fait trop sur Mbappé" : voilà ce que pensent 60% des interrogés. Les statistiques du jeune joueur de l'AS Monaco sont impressionnantes : 22 matches de championnat pour 12 buts et cinq passes décisives, huit matches de coupes nationales pour cinq buts et quatre passes décisives, six matches de Ligue des champions pour deux réalisations. Le tout couronnée d'une première sélection en équipe nationale française.



Une saison remarquable et remarquée mais qui n'enchante donc que quatre interrogés sur 10. Selon eux l'attaquant de 18 ans est "l'un des futurs meilleurs joueurs du monde".

60% des amateurs de football pensent que l'"on en fait trop sur Mbappé".