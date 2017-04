publié le 08/04/2017 à 15:59

Antoine Griezmann (26 ans), troisième au classement du dernier ballon d'Or France Football est courtisé par les plus grands clubs d'Europe. Les rumeurs concernant son arrivée chez le Manchester United de son ami Paul Pogba a déjà fait son chemin. C'est désormais un transfert vers le Real Madrid de Karim Benzema qui fait la Une des journaux.



Le quotidien sportif L'Équipe révèle, ce samedi 8 avril (jour de derby entre les deux clubs de la capitale espagnole), que le gaucher de l'Atlético de Madrid serait dans les plans des dirigeants du club Merengue. Ces derniers voient et savent Cristiano Ronaldo en perte de vitesse et pense donc à son remplaçant. Le Portugais de 32 ans est de plus en plus souvent ménagé par son entraîneur.

Le transfert du Maçonnais vers la Maison Blanche ne se ferait pas dès cet été 2017 mais plus probablement dans deux ans. Le joueur a en effet assuré vouloir rester chez les Colchoneros avec son entraîneur et mentor Diego Simeone. L'objectif est de faire partie de l'équipe qui inaugurera le stade Wanda Metropoliatno, future enceinte de l'Atlético. L'ancien joueur de la Real Sociedad est sous contrat avec son club jusqu'en 2021.

Une attaque Benzema-Griezmann-Bale-Hazard dans deux ans ?

Zinedine Zidane souhaite, toujours selon le quotidien sportif, voir arriver un autre attaquant de renom : Eden Hazard. Le joueur de Chelsea n'attendrait en revanche pas l'été 2018 pour rejoindre une de ses idoles qu'est l'entraîneur du Real.



L'idée d'être coaché par l'ancien numéro 10 des Bleus et ce sous le maillot Merengue, est une projection qui a toujours séduit l'ancien Lillois. Déjà lorsqu'il jouait pour le club du Nord, des contacts avait été établis entre le club de Florentino Perez et les représentants du Belge (26 ans). Ce dernier est sous contrat avec le club londonien jusqu'en 2020. Les futurs mercatos s'annoncent chauds à Madrid.