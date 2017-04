publié le 08/04/2017 à 20:12

Deux chocs européens étaient au programme de ce samedi 8 avril 2017 : Real Madrid-Atlético de Madrid et Bayern Munich-Borussia Dortmund. Si la première affiche a déçu malgré un but d'Antoine Griezmann (1-1), la seconde a été a la hauteur des attentes suscitées.



Deux Français étaient titulaires à l'Allianz Arena de Munich (Franck Ribéry et Ousmane Dembélé). Et comme le gaucher de l'Atlético, Franck Ribéry s'est montré décisif pour son équipe. Sur un centre venu de la droite, il a catapulté le ballon dans les filets de Roman Bürki d'une reprise de volée du pied droit (4e minute).

Une réalisation qui en a appelé trois jolies autres. Son coéquipier Robert Lewandowski s'est offert un coup franc astucieux mais sur lequel Ousmane Dembélé est étrangement fautif. Placé dans le mur censé protéger une partie de sa cage, il a sauté à contre-temps avant de se baisser lorsque la sphère se dirigeait vers lui. Le tout sur une faute... qu'il a lui-même commise.

Puis Raphaël Guerreiro, ancien latéral gauche du FC Lorient, a réduit la marque pour les partenaires de Pierre-Emerick Aubameyang. À la retombée d'une balle mal renvoyée par la défense bavaroise, il ne s'est posé aucune question pour armer une frappe splendide dans la lucarne de Sven Ulreich.

Mais que serait un match du Bayern Munich sans "la spéciale" de son ailier Néerlandais Arjen Robben ? Dès la reprise de la seconde période, il a offert le break à son équipe de son pied gauche, forcément.

