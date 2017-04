publié le 05/04/2017 à 20:35

Barcelone, Monaco... Avranches. Il y a un gouffre à enjamber pour les Parisiens, qui doivent se remobiliser à Caen face aux modestes Normands, après leur démonstration face aux Monégasques. "Les joueurs sont très professionnels, avec une responsabilité quand ils prennent le maillot du PSG. C'est quelque chose d'important de défendre ce maillot", a expliqué l'entraîneur parisien Unai Emery en conférence de presse, insistant sur le "respect" de son équipe pour le 13e de la 3e division.



Si le cauchemar barcelonais reste une tache indélébile dans leur saison, au moins l'ont-il surmonté avec des résultats victorieux, serrés (2-1) contre Lorient et Lyon en championnat puis flamboyant en finale de la Coupe de la Ligue (4-1). Tout autre résultat qu'une qualification entraînerait un séisme. Si c'est bien le cas, le club de la capitale signera un 30e match d'affilée sans défaite dans les coupes nationales.

Emery peut faire tourner son effectif, en puisant parmi les joueurs entrés en jeu samedi (Matuidi, Pastore, Lucas) ou non utilisés (Areola, Maxwell, Meunier, Ben Arfa, Guedes). Dans le groupe de 19 joueurs emmenés à Caen, le PSG se passera des services de Thiago Silva, Marquinhos, et Grzegorz Krychowiak, blessés, et Angel Di Maria non retenu.

Les équipes de départ :

Avranches : Beuve - Guyonnet, Le Joncour, Derrien, Boateng - Michel, Mayulu, Benet - Fofana, Clausse, Thiare



PSG : Aréola - Meunier, Aurier, Kimpembe, Maxwell - Nkunku, Rabiot, Matuidi - Lucas, Ben Arfa, Pastore

Le film du match :

21h11 - Début de match à l'avantage du PSG mais Avranches tente de jouer les contres à fond, sans réussite pour le moment.



21h08 - Les Parisiens évoluent tout en blanc, les Normands tout en bleu.



21h06 - Hatem Ben Arfa donne le coup d'envoi.

Coupe de France : résultats et programme des quarts de finale

Mardi 4 avril :

Fréjus - Saint-Raphaël (CFA) - Guingamp (L1) : 0-1

Monaco (L1) - Lille (L1) : 2-1



Mercredi 5 avril :

Angers (L1) - Bordeaux (L1) : 2-1

21h05 : Avranches - Mont-Saint-Michel (N) - PSG (L1) à Caen