publié le 19/02/2017 à 08:00

L'Association sportive de Monaco va-t-elle réaliser la même performance que son homologue du Paris Saint-Germain ? Une semaine après la belle victoire parisienne face au FC Barcelone (4-0), les Princiers se déplacent sur la pelouse de Manchester City mardi 21 février (20h45). Un choc qui n'est pas insurmontable pour les Monégasques.



Le sondage Odoxa pour RTL et Winamax a été réalisé sur un échantillon de 1.016 personnes adultes représentatif de la population française. Ils ont été interrogés via Internet les mercredi 15 et jeudi 16 février. Soit avant le match nul 1-1 concédé par le club de Dmitry Rybovlovlev.

Les Français sont 25% a imaginer une victoire de l'ASM lors du match aller joué en terre anglaise. Ils ne sont que 27% à parier sur une défaite monégasque à l'Etihad Stadium. Chez les amateurs de football, le pourcentage grimpe à 36%, contre 30% pour une victoire de l'équipe de Pep Guardiola, et 34% pour un match nul.

Seulement 27% des Français voient Monaco perdre à Manchester City

Les amateurs de football imaginent Monaco en quart de finale

La deuxième question portait sur la capacité de Monaco à se qualifier pour les quarts de finale de la "C1". Il s'agit là d'un véritable plébiscite. Selon 68% des sondés fans de football, le club de Ligue 1 éliminera les partenaires de David Silva.



La seconde confrontation entre City et l'ASM sera joué le mercredi 15 mars à 20h45 au stade Louis-II et cet avantage devrait donc être payant. Les Français dans leur ensemble sont moins optimistes pour Monaco. Ils sont minoritaires à miser sur leur qualification et sont 54% à penser que le deuxième de Premier League passera au tour suivant.

43% des Français suppose une qulification monégasque

Martial meilleur espoir offensif français

Enfin le sondage Odoxa pour RTL et Winamax s'est intéressé aux jeunes espoirs offensif français. Parmi Anthony Martial, Kingsley Coman, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Moussa Dembélé, qui est le meilleur ? C'est la question simple posée aux amateurs de football uniquement. Une demande qui ne concerne pas le 8e de finale de "Champions" mais on y retrouve plusieurs joueurs ou anciens joueurs de Ligue 1.



Anthony Martial, attaquant de Manchester United, a convaincu 31% des votes. Le joueur formé par l'Olympique Lyonnais et passé par l'ASM a laissé un bon souvenir en Ligue 1 malgré ses 15 buts en 74 matches de championnat de France. Kylian Mbappé, qui devrait très certainement prendre part à la double confrontation entre Manchester City et le leader de Ligue 1, est le troisième meilleur espoir offensif (14%) selon l'échantillon interrogé.

Mbappé et Dembélé troisièmes meilleurs espoirs offensifs selon les amateurs de football