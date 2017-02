PRÉSENTATION - Avant-dernière sortie des Parisiens à sept jours du match aller de Ligue des champions face au Barça, mardi 7 février (21h). Le lendemain, Lyon et Marseille seront attendus au rebond.

Crédit : Stephane Allaman/SIPA Edinson Cavani au Parc des Princes en octobre 2016

par Gregory Fortune publié le 06/02/2017 à 17:51

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Rien de mieux que de remonter en selle au plus vite après un accident, veut l'adage. Les deux Olympiques, Lyon et Marseille, en ont l'occasion mercredi 8 février, respectivement trois et cinq jours après des revers à Saint-Étienne (2-0) et Metz (1-0).



L'OL, 4e à 12 points de la 3e place du podium occupée par Nice, reçoit une équipe de Nancy (11e) requinquée par son succès à Nantes (0-2) après trois revers de rang toutes compétitions confondues. Deux heures plus tard, l'OM (6e) reçoit des Guingampais (8es) à l'arrêt quasi total depuis leur victoire de prestige sur le PSG mi-décembre.



Trois rencontres sont à suivre dès mardi 7 décembre. À 19h, le leader monégasque se rend à Montpellier (13e), où le choc psychologique lié au remplacement de Frédéric Hantz par Jean-Louis Gasset a bien produit son effet face à Bastia (2-1) ; Bordeaux (7e) va tenter de confirmer son redressement sur la pelouse de Caen (15e), où l'OL est tombé (3-2) mi-janvier.

PSG-Barça, J-7

À partir de 21h, les regards se tourneront vers le Parc des Princes. À sept jours de la réception du FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions, le PSG (2e) y reçoit Lille (12e), qui reste sur un revers à domicile (0-1) contre le dernier, Lorient. Attention à la gestion de l'effectif pour Unai Emery. Paris ira aussi à Bordeaux avant de défier le Barça (vendredi 10 février).



Autre affiche de ce 24e épisode de la saison, le déplacement de Saint-Étienne (5e) à Nice (3e). Forts de leur succès marquant dans le derby, de trois victoires de rang en championnat, les Verts ont l'occasion d'envoyer un nouveau message fort quant au retour de l'ambition dans le Forez. L'ancien leader niçois reste sur une gifle reçue à Monaco (3-0). Le retour de Younès Belhanda, les excellentes statistiques de Mario Balotelli à domicile, pourraient relancer la machine.

L1-24e journée : programme et classement

Mardi 7 février :

19h00 : Montpellier - Monaco

Caen - Bordeaux

21h00 : PSG - Lille

Mercredi 8 février :

19h00 : Nice - Saint-Étienne

Lyon - Nancy

Angers - Rennes

Bastia - Nantes

Lorient - Toulouse

Metz - Dijon

21h00 : Marseille - Guingamp