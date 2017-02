MINUTE PAR MINUTE - Pour la première fois depuis quatre ans, le PSG joue le samedi à 20h et se déplace à Dijon pour l'occasion. Bordeaux-Rennes, MHSC-Bastia, EAG-Caen et Lille-Lorient sont les autres matches de la soirée.

Crédit : JMP/Shutterstock/SIPA Blaise Matuidi est resté au PSG malgré ses envies de départ.

publié le 04/02/2017 à 19:30

Le Dijon Football Côte-d'Or reçoit le Paris Saint-Germain pour cette 23e journée du championnat de France de Ligue 1. Les supporters bourguignons s'attendaient sûrement à vivre ce moment fort de leur saison un vendredi soir, un samedi après-midi ou un dimanche après-midi. Le PSG ayant l'habitude de jouer à ces horaires. Or non, comme souvent le stade Gaston-Gérard accueille les stars du PSG ce samedi 4 février à 20h.



Une heure à laquelle le PSG n'a plus joué depuis la saison 2012-2013 et un déplacement perdu au Stade du Ray, à Nice. Pour ce samedi, Unai Emery devra composer sans Marco Verratti, Kevin Trapp, Angel Di Maria et - toujours - Javier Pastore.



Bordeaux reçoit le Stade Rennais dans un match orienté plein Ouest. Rennes, en souffrance en ce moment, peut profiter de ce déplacement pour passer devant leur adversaire du soir. Lorient se déplace, sans Mickaël Ciani sur la pelouse de Lille. Patrick Collot, l'entraîneur de Lille peut compter sur les nombreuses recrues loscistes puisque cinq des sept nouveaux venus sont dans le groupe (Xeka, J. Alonso, Balhouli, El Ghazi et Kishna).



Montpellier reçoit Bastia et attention aux Corses qui peuvent se retrouver dans la zone de relégation en cas de contre-performance. Même danger pour le Stade Malherbe de Caen qui se déplace à Guinguamp et son stade du Roudourou ou l'EAG n'a plus perdu depuis la réception de Nice (0-1) le 20 novembre 2016.

20h34 - Enzo Crivelli remet les deux équipes à égalité. Un but partout entre Montpellier et Bastia.



20h23 - Steeve Mounié ouvre le score pour Montpellier face à Bastia.



20h00 - Débuts des cinq matches de la soirée.

L1-23e journée : résultats, programme et classement

Vendredi 3 février :

Metz - Marseille : 1-0



Samedi 4 février :

Monaco - Nice : 3-0

20h00 : Dijon - PSG

Bordeaux - Rennes

Guingamp - Caen

Lille - Lorient

Montpellier - Bastia



Dimanche 5 février :

15h00 : Toulouse - Angers

17h00 : Nantes - Nancy

21h00 : Saint-Étienne - Lyon