MINUTE PAR MINUTE - Nantes reçoit Nancy pour l'avant-dernier match de cette 23e journée de Ligue 1. Il a l'occasion de passer dans la première partie de tableau.

Crédit : POL EMILE / SIPA/SIPA Amine Harit face à Nancy le 17 septembre 2016

par Luca Dangréaux publié le 05/02/2017 à 16:30

Les deux derniers déplacements nancéiens au stade de la Beaujoire ont accouché de deux victoires des visiteurs. Si Nantes ambitionne de terminer sa saison en première partie de tableau, il lui faudra stopper cette série et prendre trois points ce dimanche à 17h.



Terminer la saison devant dix autres clubs de cette Ligue 1, peu de supporters Nantais y croyaient après le début de saison manqué sous les ordres du duo Kita-Girard. Depuis le club s'est refait une santé sportive avec la venue de Sergio Conceicao.



Nancy joue lui au yo-yo depuis le mois d’août. D'abord très mauvais (une victoire sur les dix premiers matches de la saison), ensuite irrésistibles (deux défaites entre la 10e et la 20e journée), les partenaires de Benoit Pedretti sont retombés dans une mauvaise série puisqu'ils n'ont plus gagné le moindre point depuis trois matches.

Le film du match :

17h00 - Début du match au stade de la Beaujoire.



16h55 - La composition de départ de Nancy : Chernik - Cuffaut, Diagne, Badila, Muratori - Aït Bennasser, Diarra, Cétout - Dia, Coulibaly, Dalé.



16h50 - Le onze nantais : Riou - Dubois, Djidji, Diego Carlos, Lima - Gillet, Rongier, Pardo, Harit - Sala, Stepinski.



16h45 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le direct commenté de ce Nantes-Nancy

Vendredi 3 février :

Metz - Marseille : 1-0



Samedi 4 février :

Monaco - Nice : 3-0

Dijon - PSG : 1-3

Bordeaux - Rennes : 1-1

Guingamp - Caen : 0-1

Lille - Lorient : 0-1

Montpellier - Bastia : 2-1



Dimanche 5 février :

Toulouse - Angers : 4-0

Nantes - Nancy

21h00 : Saint-Étienne - Lyon