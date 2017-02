MINUTE PAR MINUTE - Choc - et derby - entre le leader et son dauphin, seulement départagés à la différence de buts, samedi 4 février (17h) au Stade Louis-II.

Crédit : VALERY HACHE / AFP Bernardo Silva sous les couleurs de Monaco le 18 décembre 2016

par Gregory Fortune publié le 04/02/2017 à 16:15

Pas le temps de souffler. Six jours après son match nul arraché au Parc des Princes, l'AS Monaco se voit proposer un deuxième choc de suite en Ligue 1, face à une équipe de Nice qui l'avait surclassée à l'aller fin septembre (4-0). "Ce sera un contexte différent, veut croire le milieu Tiémoué Bakayoko. On est bien, on a à cœur de garder cette première place".



Les deux formations comptent le même nombre de points, 49, mais l'ASM possède une différence de buts de +43 contre +23 aux Aiglons. Ces derniers ont repris leur marche en avant en battant Guingamp (3-1) la semaine passée après trois nuls de suite. Monaco s'est vite relevé de sa défaite face à Lyon (1-3) fin décembre : trois succès de rang avant le nul au Parc des Princes.



L'épisode Chambly, où les amateurs ont failli créer un exploit retentissant (défaite 5-4 après prolongation), ne devrait pas peser. Seulement quatre titulaires habituels, Thomas Lemar, Fabinho, Valère Germain et Kamil Glik, ont joué dans l'Oise, les trois premiers durant moins de 70 minutes. Nice était tombé dès son entrée en lice en Coupe de France, à Lorient.

L1-23e journée : résultat, programme et classement

Vendredi 3 février :

Metz - Marseille : 1-0



Samedi 4 février :

17h00 : Monaco - Nice

20h00 : Dijon - PSG

Bordeaux - Rennes

Guingamp - Caen

Lille - Lorient

Montpellier - Bastia



Dimanche 5 février :

15h00 : Toulouse - Angers

17h00 : Nantes - Nancy

21h00 : Saint-Étienne - Lyon