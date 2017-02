MINUTE PAR MINUTE - Trois jours après son succès sur Lyon en Coupe de France, l'OM ouvre la 23e journée de Ligue 1 sur la pelouse de l'avant-dernier, vendredi 3 février (20h45).

par Gregory Fortune publié le 03/02/2017 à 20:15

Retrouver trace du match aller entre Marseille et Metz renvoie à "l'OM d'avant". Avant l'arrivée de Rudi Garcia sur le banc. Avant le mercato de janvier et les signatures de Dimitri Payet, Patrice Évra, Morgan Sanson et Grégory Sertic. Avant le retour aux premières places du classement, et avec lui l'ambition de jouer à nouveau l'Europe, voire de gagner un titre dès cette année, la Coupe de France.



Ce dimanche 16 octobre 2016, la courte victoire (1-0) acquise grâce à un but de Bafétimbi Gomis dès la 13e minute, permettant à l'OM de remonter de la 16e à la 12e place, n'avait pas empêché l'éviction de Franck Passi. Quatre jours plus tard, le successeur de Marcelo Bielsa était contraint de laisser sa place à l'ancien coach de Lille ou l'AS Rome.



Difficile de condamner aussi vite le choix du duo Frank McCourt - Jacques-Henri Eyraud. Depuis, l'OM est monté à la 6e place en L1, ne s'inclinant que quatre fois, dont deux contre le rouleau compresseur monégasque. À l'inverse, Metz n'a remporté qu'une seule de ses 11 dernières rencontres toutes compétitions confondues, grâce au doublé de sa recrue Cheick Diabaté contre une équipe de Montpellier en chute libre, il y a deux semaines.

L1-23e journée : programme et classement

Vendredi 3 février :

20h45 : Metz - Marseille



Samedi 4 février :

17h00 : Monaco - Nice

20h00 : Dijon - PSG

Bordeaux - Rennes

Guingamp - Caen

Lille - Lorient

Montpellier - Bastia



Dimanche 5 février :

15h00 : Toulouse - Angers

17h00 : Nantes - Nancy

21h00 : Saint-Étienne - Lyon