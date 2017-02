MINUTE PAR MINUTE - Le dernier match de la 23e journée de Ligue 1 propose une affiche entre le 4e, l'OL, et son premier poursuivant, Saint-Étienne, dimanche 5 février (21h).

par Luca Dangréaux publié le 05/02/2017 à 20:15

114e derby entre Saint-Étienne et Lyon ce dimanche 5 février à 21h. Les deux clubs de la région Rhône-Alpes-Auvergne se sont fait éliminer de la Coupe de France en milieu de semaine. Lyon sans déshonneur sur le terrain de Marseille (2-1), Saint-Étienne sans fierté à Auxerre (3-0). Ce derby arrive à point nommé pour relever la tête.



La tension est montée plus tôt que prévu entre les deux équipes grâce (ou à cause) d'Anthony Lopes et Anthony Mounier. Christophe Galtier et Bruno Génésio, les deux entraîneurs, ont tenté d'apaiser les plus agités en conférence de presse d'avant-match. Le Stéphanois : "Tout prend une telle ampleur. L'époque des piques est révolue parce que ça vire à la connerie humaine". Son homologue lyonnais : "On doit être très prudent sur ce que l'on dit ou ce que l'on fait. On ne peut plus se permettre certaines choses pour lancer le derby comme il y a 25 ou 30 ans. Les déclarations faisaient partie du folklore de l'époque mais, de nos jours, cela devient dangereux".



771 supporters de l'OL ont effectué les 62 km d’autoroute qui séparent les deux équipes. Génésio doit faire sans Mouctar Diakhaby ni Nicolas Nkoulou en défense centrale. Les absents du Forez sont plus nombreux (Robert Béric, Stéphane Ruffier, Cheikh Mbengue et Oussama Tannane). Mais Galtier pourra compter non pas sur 771 mais 40.000 fans.

Le film de la rencontre :

21h00 - Le coup d'envoi est donné par M. Chapron.



20h59 - Les deux équipes entrent sur la pelouse, Geoffroy-Guichard s'habille de son plus beau tifo.



20h53 - En cas de victoire, l'ASSE (5e, 33 points) reviendrait à un point de Lyon (4e, 37 points).



20h49 - L'arbitre de la rencontre est Tony Chapron (44 ans).



20h40 - Bruno Génésio a changé ses plans pour cette rencontre. Il a laissé son 4-4-2 au placard pour sortir un 4-3-3 avec Sergi Darder titulaire. Il a décidé de placer Mathieu Valbuena sur le banc de touche.



20h35 - Christophe Galtier est privé de Stéphane Ruffier, Oussama Tannane, Robert Béric et Cheikh Mbengue ce soir.



20h30 - Les deux derniers ASSE-OL ont été remportés par les Verts en Ligue 1 (3-0 le 30 novembre 2014 et 1-0 lele 17 janvier 2016)



20h25 - Le onze stéphanois (4-3-3) : Moulin, Malcuit, Théophile-Catherine, Perrin, F.Pogba - Pajot, Veretout, Saivet - Monnet-Paquet, Hamouma, Söderlund.



20h20 - La composition de l'Olympique Lyonnais (4-3-3) - Lopes - Jallet, Yanga Mbiwa, Mammana, Morel - Gonalons, Darder, Tolisso - Fekir, Memphis, Lacazette.



20h15 - Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce direct commenté de Saint-Étienne-Lyon

