MINUTE PAR MINUTE - Le leader monégasque ouvre la 24e journée de Ligue 1 sur la pelouse du 13e, mardi 7 février (19h). Bordeaux (7e) se déplace à Caen (15e).

Crédit : TGSPhoto/Shutterstock/SIPA Le gardien croate Danijel Subasic sous les couleurs de Monaco en septembre 2016

par Gregory Fortune publié le 07/02/2017 à 18:15

Comme trois jours plus tôt, Monaco a l'occasion de mettre la pression sur le PSG. Vainqueur de Nice (3-0) grâce à une nouvelle démonstration samedi 4 février en fin d'après-midi, trois heures avant le succès aux forceps des Parisiens à Dijon (1-3), le leader peut reprendre six longueurs d'avance sur son dauphin en cas de succès à Montpellier. Dans la soirée, Paris se frotte à Lille (12e) à sept jours de la réception du FC Barcelone en 8e de finale aller de la Ligue des champions (Monaco jouera le sien à Manchester City le mardi 21 février).



L'ASM, seulement battue quatre fois cette saison (trois en Ligue 1), reste sur une série de huit succès et bon nul au Parc des Princes (1-1). En chute libre depuis fin 2016, Montpellier vient de se reprendre face à Bastia (2-1). Avant sa descente aux enfers et son remplacement par Jean-Louis Gasset, Frédéric Hantz était parvenu à conduire les Héraultais à la victoire contre Marseille (3-1) puis le Paris Saint-Germain (3-0). Il avait aussi assisté au naufrage des siens au stade Louis-II (6-2)...



Parallèlement à cette rencontre, Bordeaux espère poursuivre sa remontée au classement (deux victoires et deux nuls en cinq matches de L1 en 2017). Caen se bat pour le maintien mais présente toutefois un bon bilan à domicile avec six succès en onze rencontres, la dernière en date contre l'Olympique Lyonnais (3-2).

L1-24e journée : programme et classement

Mardi 7 février :

19h00 : Montpellier - Monaco

Caen - Bordeaux

21h00 : PSG - Lille



Mercredi 8 février :

19h00 : Nice - Saint-Étienne

Lyon - Nancy

Angers - Rennes

Bastia - Nantes

Lorient - Toulouse

Metz - Dijon

21h00 : Marseille - Guingamp