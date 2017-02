MINUTE PAR MINUTE - Duel entre Toulouse et Angers pour ce premier match du dimanche 5 février. Les deux équipes sont sur deux séries complètement différentes.

Crédit : PASCAL PAVANI / AFP Martin Braithwaite et Pascal Dupraz.

par Luca Dangréaux publié le 05/02/2017 à 14:45

Le dixième, Toulouse, qui reçoit le 17e, Angers, on devrait rapidement trouver le favori. Mais le TFC ne se présente pas face au SCO en toute confiance, loin de là. Car les hommes de Stéphane Moulin sont eux en plein redressement, dans le jeu et au classement.



Ceux de Pascal Dupraz n'ont plus gagné depuis la réception de Lorient. C'était le 10 décembre lors de la 17e journée de Ligue 1 et le club de la Haute-Garonne était classé 7e, à trois points de Lyon. Avant de recevoir Angers, il reste sur cinq défaites consécutives dont une, plutôt inquiétante, à domicile face à Saint-Étienne (0-3). Les arrivées de Corentin Jean et d'Andy Delort ne peuvent que faire du bien à Toulouse.



Angers connaît lui une période bien plus agréable. Il n'a perdu qu'une seule fois depuis ce même week-end de la 17e journée de Ligue 1, soit en cinq rencontres. Les retours de CAN de Nicolas Pépé et de Cheikh Ndoye, notamment, vont également aider les Noirs et Blancs à poursuivre cette embellie. Les Angevins ont remporté leurs deux derniers matchs à Toulouse.

