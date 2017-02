Marseille : le vrai Payet dans un mois ou dans six mois ?

REPLAY - "On refait le match" s'est interrogé sur le timing que va prendre le nouveau numéro 8 de l'OM pour revenir à son réel niveau.

par Pascal Praud , Luca Dangréaux publié le 04/02/2017 à 20:00

Quand, l'Olympique de Marseille, va pouvoir profiter du vrai Dimitri Payet ? Après ses deux courtes entrées en jeu face à Lyon en Coupe de France et sur le terrain de Metz en Ligue 1, le Réunionais n'a pas encore été décisif. Rien d'alarmant jusque-là. Pascal Praud et ses invités ont estimé la durée qu'il faudra à l'international français de 29 ans pour retrouver la pleine possession de ses moyens.



"Il n'est pas prêt physiquement et il a une telle pression sur la tête qu'avant six mois il ne va pas toucher un ballon. Dans une équipe pas si extraordinaire, ce n'est pas lui qui va tout faire", tranche Stéphane Pauwels. Puis est venu l'interrogation autour de son poids.



Payet est arrivé à Marseille avec un léger surpoids, ce qui a étonné Dave Appadoo : "Cela ne me choque pas mais je trouve que c'est quand même étonnant. Il s'est arrêté seulement trois semaines en sachant parfaitement qu'il allait jouer pour Marseille assez rapidement. On a l'impression qu'il rentre de vacance, il connaissait l'attente du stade Vélodrome."