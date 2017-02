MINUTE PAR MINUTE - Avant-dernière rencontre avant le 8e de finale aller de Ligue des champions contre le Barça pour les Parisiens, mardi 7 février (21h).

Crédit : CHRISTOPHE SAIDI/SIPA Hatem Ben Arfa sous les couleurs du PSG en août 2016

par Gregory Fortune publié le 07/02/2017 à 20:15

Plus qu'une semaine. Le PSG et ses supporters ont déjà les yeux rivés sur le 8e de finale aller de Ligue des champions contre le FC Barcelone. Mais d'ici là, la Ligue 1 continue avec la réception de Lille puis un déplacement à Bordeaux trois jours plus tard, alors que Monaco possède toujours trois points d'avance au classement.



Faire tourner, éviter les blessures, et surtout ne pas laisser filer les Monégasques. Les enjeux sont toujours les mêmes à l'approche du choc contre Messi et les siens. Parmi les satisfactions côté parisien, la bonne entrée de la recrue portugaise Gonçalo Guedes contre les Dijonnais (victoire 3-1), et un Hatem Ben Arfa qui semble retrouver des couleurs.



De son côté, Lille (12e du classement) est en pleine reconstruction depuis l'arrivée du nouveau propriétaire Gérard Lopez. Six jeunes joueurs sont venus renforcer l'effectif, dans une équipe qui tâtonne un peu comme l'a montré la défaite à domicile contre la lanterne rouge, Lorient (1-0). Une semaine plus tôt, les Dogues s'étaient imposés à Lyon (1-2).

L1-24e journée : résultats, programme et classement

Mardi 7 février :

Montpellier - Monaco : 1-2

Caen - Bordeaux : 0-4

21h00 : PSG - Lille



Mercredi 8 février :

19h00 : Nice - Saint-Étienne

Lyon - Nancy

Angers - Rennes

Bastia - Nantes

Lorient - Toulouse

Metz - Dijon

21h00 : Marseille - Guingamp