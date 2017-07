publié le 27/07/2017 à 16:43

Ce sont deux clubs historiques du football français qui vont jouer leur avenir européen ce jeudi 27 juillet face à de supposés modestes adversaires. L'Olympique de Marseille et les Girondins de Bordeaux écourtent leur préparation pour tenter de rallier les phases de groupes de l'Europa League via un 3e tour préliminaire. À défaut d'avoir pu se qualifier directement via la 4e place, le 5e et le 6e de la Ligue 1 2016-2017 débuteront leur saison officielle fin juillet avec deux équipes qui n'ont pas connu le même intersaison.



Côté phocéen, l'été a été agité, comme d'habitude, mais cette fois-ci les noms murmurés dans les gazettes et les signatures avaient meilleurs allure qu'il y a un an. L'effet McCourt et "Champion's project", sans doute, et le fantasme éternel de voir le Vélodrome accueillir des noms ronflants. Côté aquitain, il n'y a pas grand chose qui est venu déranger la quiétude habituel du Haillan, le centre entrainement.

L'OM a des objectifs et de la pression

Luiz Gustavo, Adil Rami, Valère Germain et Steve Mandanda en attendant un attaquant au profil d'un Bafé Gomis jugé trop gourmand en salaire. L'OM a voulu acheter des valeurs sûres pour la véritable première saison du propriétaire américain. Le triumvirat Eyraud-Zubizarreta-Garcia a visé des joueurs expérimentés car les supporters de l'OM ne sont pas réputés patients. Surtout, les carences de la saison passée étaient rédhibitoires et devaient être gommées très vite.

Exit donc Rekik en défense et place à Rami. Rolando fait pour le moment la paire avec Rami en attendant une possible arrivée d'un autre défenseur de meilleur calibre que le Portugais. William Vainqueur, un temps pleuré par les fans du club et qui avait une clause de 11 millions d'euros à lever auprès de la Roma, a vite été oublié quand l'international auriverde Luiz Gustavo est venu s'installer devant la défense olympienne. Un superbe coup de la part de la cellule de recrutement qui s'offre un patron technique référencé de 29 ans.



Devant, Valère Germain remplace pour le moment Gomis, jugé trop cher et qui a filé en Turquie. Et pour le moment, le natif de Marseille marque but sur but en préparation. Il devrait néanmoins être associé avec un attaquant qui pourrait venir dans les prochains jours. Carlos Bacca ? Moussa Dembélé ? Ou le rêve Olivier Giroud ? Réponse au plus tard fin août. En attendant, cet OM a de l'allure. Assez pour passer l'obstacle Ostende lors de ce tour préliminaire d'Europa League avec match aller au Vélodrome.

Les Girondins stables et sereins

Des changements que n'a pas connu Bordeaux, dont le 11 ne devrait avoir pour nouveauté que deux joueurs dont Benoît Costil dans les buts. Cédric Carraso, capitaine et totem des Girondins, n'a pas été conservé et le gardien réserviste des Bleus a été engagé à sa place. Un choix sans risque, raisonnable, à l'image du club et de son entraîneur, Jocelyn Gourvennec. "On peut débuter aujourd'hui, parce qu'on a notre ossature, l'équipe n'a pas bougé", a-t-il déclaré en conférence de veille de match.



Mais il appelle à une consolidation de l'effectif sous réserve de tirer la langue en cours de saison. Les Hongrois de Videoton sont donc attendus ce jeudi au Matmut Atlantique. Un tirage facile sur le papier. "Il va falloir faire le job", prévient le milieu Younousse Sankharé qui fera la triplette avec Plasil et le nouveau venu Lukas Lerager. Jérémy Toulalan, de son côté, glisse dans l'axe de la défense avec le brassard de capitaine.