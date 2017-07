publié le 04/07/2017 à 18:04

C'est officiel depuis mardi 4 juillet : le milieu défensif brésilien Luiz Gustavo, vainqueur de la Ligue des champions en 2013 avec le Bayern Munich, portera les couleurs de l'Olympique de Marseille la saison prochaine. L'international auriverde de 29 ans (41 sélections, 2 buts) s'est engagé pour pour quatre saisons à un an de la fin de son contrat avec Wolfsburg. L'OM a déboursé environ 8 millions d'euros et lui versera un salaire conséquent, qui n'a pas été révélé.





"Expérience, polyvalence, force de caractère sont ses principaux atouts", vante le club phocéen dans un communiqué, évoquant sa "solide réputation de milieu relayeur agressif et technique". Récupérateur rugueux, Luiz Gustavo devrait tenir le rôle de sentinelle, dévolu à William Vainqueur en 2016-2017. Le joueur prêté par l'AS Rome semble du coup s'éloigner de l'OM. Le joueur d'1,87 m est la deuxième recrue marseillaise de l'été après l'attaquant de Monaco Valère Germain (27 ans), recruté pour quelques 10 millions d'euros.

Une charnière Rami-De Vrij ?

Les dirigeants olympiens ont donc a priori encore une enveloppe de 40 millions pour boucler leurs deux principaux chantiers, la défense centrale et le poste d'avant-centre. Pour le premier, Adil Rami (31 ans, FC Séville) semble chaque jour se rapprocher un peu plus des Bouches-du-Rhône. Le Néerlandais Stefan De Vrij (25 ans, Lazio Rome) pourrait lui être associé. À un an de la fin de son contrat, il aurait fait part à se dirigeants de son envie de changer d'air.

Le dossier Olivier Giroud (30 ans, Arsenal), en revanche, n'avance pas. L'international français d'Arsenal souhaiterait poursuivre l'aventure en Angleterre, voire chez les Gunners malgré la signature imminente d'Alexandre Lacazette. Par ailleurs, Marseille n'a pas abandonné la piste Steve Mandanda (32 ans, Crystal Palace) au poste de gardien.