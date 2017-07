publié le 26/07/2017 à 17:14

Sous quelles couleurs jouera donc Kylian Mbappé la saison prochaine ? Le feuilleton tient en haleine la planète foot depuis plusieurs semaines. Il faut dire qu'ils sont nombreux à vouloir s'offrir le prodige de 18 ans. Les dernières rumeurs, du quotidien espagnol Marca, annonçaient que Monaco et le Real Madrid se seraient mis d'accord pour le transfert de Kylian Mbappé contre un chèque de 180 millions d'euros.



Une information démentie, mercredi 26 juillet, par le vice-président de l'AS Monaco, Vadim Vasilyev. Ce dernier a indiqué n'avoir conclu aucun accord, avec le Real Madrid ou un autre club, à propos du transfert de Kylian Mbappé, dont il souhaite "prolonger le contrat".

Vadim Vasilyev a par ailleurs reconnu que le club de la Principauté recevait des "sollicitations très importantes" pour vendre son joueur, au lendemain de l'annonce de Marca.

"Tout le monde se pose des questions", a lancé le vice-président monégasque alors que la première question posée, lors d'une conférence de presse consacrée à la présentation des recrues du club, concernait le futur du joueur de 18 ans, sollicité entre autres par le Real Madrid et Manchester City.



"Je lis (...) dans la presse beaucoup de choses, a-t-il poursuivi. Aujourd'hui nous n'avons passé aucun accord avec le Real ou un autre club. C'est vrai que nous avons des sollicitations très importantes. Tous les grands clubs le veulent. C'est le plus grand espoir du foot européen."



"Mais nous ne changeons pas d'objectif, a ajouté le dirigeant monégasque. Nous parlons progression et prolongation, mais toujours dans l'intérêt économique de notre club. J'espère que nous y arriverons (...) C'est une décision très importante. Surtout pour Kylian. Il faut prendre la bonne décision, s'il reste ou s'il part. Il faut lui laisser du temps, ne pas trop précipiter les choses."

Le vice-président se contredit

Selon Vasilyev, "il y a trop de pression médiatique autour de Mbappé". "Il est encore très jeune, a-t-il enchaîné. Ce n'est pas facile pour lui mais il gère ça bien et je le félicite. Aujourd'hui il n'y a aucun accord. Nous voulons prendre du temps pour discuter tranquillement avec le joueur et sa famille." Un peu plus tard dans la conférence, le patron monégasque a encore répondu : "Je n'ai pas ouvert la porte à un départ", se contredisant.



Puis, plutôt désarçonné, il n'a pas voulu lier le futur de Mbappé à Monaco à son éventuelle prolongation de contrat. S'il ne prolonge pas? "Non, il ne doit pas partir, a répondu Vasilyev. Pourquoi (devrait-il le faire) ? C'est un joueur que tout le monde veut. Même s'il lui reste une année de contrat, tout le monde sera sur lui."