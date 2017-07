publié le 13/07/2017 à 18:11

Dimitri Payet et Patrice Évra lors du mercato de janvier, Steve Mandanda et Adil Rami cet été. Aux côtés des Morgan Sanson, Grégory Sertic, Valère Germain et Luiz Gustavo, la moitié des recrues sensées booster "l'OM Champions Project" de Frank McCourt présentent un point commun évident : ils sont ou ont été des internationaux français expérimentés et évoluaient à l'étranger avant de revenir en Ligue 1.



Pour la suite de leur marché, c'est encore ce genre de profils que le président Jacques-Henri Eyraud, le directeur sportif Andoni Zubizarreta et l'entraîneur Rudi Garcia ciblent. Les deux dossiers désormais principaux des dirigeants mènent en effet à Olivier Giroud et Moussa Sissoko. Deux quotidiens anglais, le London Evening Standard et le Times, ont réaffirmé ces deux derniers jours le désir de l'OM de rapatrier le milieu de 27 ans.

Parti de Toulouse en 2013 pour Newcastle, le natif du Blanc-Mesnil a rejoint Tottenham pour 35 millions d'euros à la fin du mercato estival 2016. Un an et une saison décevante plus tard, les Spurs ne seraient pas contre l'idée se séparer du finaliste de l'Euro 2016 avec les Bleus (52 sélections, 2 buts), mais en récupérant leur mise. Or, l'OM espère un prêt.





Giroud "ne sait pas" s'il va rester à Arsenal

Pour Giroud, la situation a peut-être évolué dans le bon sens mercredi 12 juillet. Pour la première fois, l'attaquant de 30 ans a admis qu'il "ne sait pas" s'il va rester à Arsenal. "Pour le moment, je suis toujours un joueur d'Arsenal donc je vais essayer d'être professionnel, comme toujours, et de bien me préparer pour la prochaine saison", a déclaré l'ancien Montpelliérain, interrogé par Sky Sports. "J'ai surmonté des difficultés ces dernières années et j'ai toujours réussi à rebondir. Mais cette fois, je ne sais pas. Je ne connais pas mon avenir".





Titularisé seulement à 11 reprises la saison passée en Premier League, Giroud devra s'il reste faire face à la concurrence d'Alexandre Lacazette, acheté début juillet à Lyon pour 60 millions d'euros (dont 7 de bonus), un record à l'achat pour le club londonien. Avec le rachat de Payet pour 29 millions d'euros, l'OM avait battu le sien cet hiver. Giroud et/ou Sissoko placeront-t-ils la barre encoie plus haut ?