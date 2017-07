publié le 23/07/2017 à 13:31

Petit à petit l'OM commence à se construire une équipe qui pourrait inquiéter le beau linge de la Ligue 1. Avec un mercato peu dispendieux et des renforts ciblés et expérimentés, les Marseillais présenteront un visage prometteur avant le début des compétitions officielles. Et si un défenseur central est sans doute encore recherché pour faire la paire avec Adil Rami, c'est bien un avant-centre pur que chasse le staff olympien.



Alors que le nom d'Olivier Giroud est (était ?) le gros coup espéré, il semblerait que ce soit une piste sud-américaine qui finira par aboutir. En effet, Le Parisien annonce ce dimanche 23 juillet que l'OM devrait accueillir dans les prochains jours le Colombien du Milan AC Carlos Bacca. Ce serait l'aboutissement de l'une des pistes les plus évoquées pour venir garnir un poste essentiel et légendaire sous les couleurs phocéennes.

Un bon coup pour les recruteurs

Le quotidien ainsi que des médias italiens indiquent que l'affaire pourrait se conclure autour de 15 millions d'euros. Une somme plutôt raisonnable pour un buteur de calibre plus qu'honnête. Par ailleurs, Vincenzo Montella, entraîneur du Milan AC, a confirmé que le joueur avait un bon de sortie à la veille de constituer son groupe pour le dernier match amical en préparation au 3e tour préliminaire de Ligue Europa. "Je n'ai pas conservé Carlos Bacca dans le groupe car il ne sera pas dans l'équipe jeudi. Mon choix est justifié par rapport à son futur". Ainsi, le joueur sera qualifié pour jouer la Coupe d'Europe avec son prochain club. L'OM affrontera Ostende le 25 juillet en match aller et le 3 août en match retour.

Après avoir vu Bafétimbi Gomis mettre 20 buts dans une équipe bancale la saison passée, les fans de l'OM pourrait bien voir son successeur jouer les serial buteur dans un effectif bien plus équilibré et mieux fourni. Épaulé par Valère Germain, excellent en préparation, avec Thauvin et Payet sur les côtés et le trident Sanson-Lopez-Gustavo au milieu, l'attaquant colombien devrait se régaler s'il signe à Marseille. Auteur de 14 et 20 buts au FC Séville puis 18 et 13 buts dans un Milan moyen, lors des 4 dernières saisons, Carlos Bacca, âgé de 30 ans, pourrait bien être le bon coup qui fera trembler les défenses et les filets de la Ligue 1.