Nice-Ajax : les Aiglons concèdent un nul fâcheux

publié le 26/07/2017 à 22:41

L'OGC Nice recevait l'Ajax Amsterdam, mercredi 26 juillet, pour le troisième tour préliminaire aller de la Ligue des champions, à l'Allianz Riviera, dans une ambiance survoltée. C'était une grande première à ce niveau de Coupe d'Europe pour ce Nice jeune et prometteur, et s'il a offert un beau visage durant plus d'une heure sur les ailes d'un très bon Balotelli, il aura concédé le nul 1-1 face à l'Ajax qui pourrait profiter d'un but à l'extérieur, possible joker précieux sur l'ensemble des deux confrontations.



Malgré plusieurs rumeurs de départ, Mario Balotelli était bien là, dès le coup d'envoi. Fin juin, l'attaquant italien a prolongé son contrat d'une saison. Nice devait prendre l'avantage sur l'Ajax pour espérer se qualifier pour les barrages. Les Aiglons ont mis une vingtaine de minutes avant de rentrer dans leur match, mais sont parvenus à organiser leurs contre-attaques.



Balotelli a assuré le show avec des gestes d'humeur et quelques fautes qui lui ont valu un carton jaune à la 30e minute. Pas de quoi déstabiliser l'Italien. Parfaitement servi par Seri, l'attaquant a permis à Nice de prendre l'avantage à la 32e minute. Nice n'a pas relâché la pression sur ses adversaires, mais n'a pas réussi à prendre une plus longue avance à la mi-temps.

L'Ajax regonflé en 2e période

Au retour des vestiaires, tout n'a pas été si simple pour les Niçois. Van de Beek a égalisé à la 49e minute, après une bourde de Cardinale, ce qui a regonflé les hommes de l'Ajax Amsterdam. Pourtant poussé par ses supporters, le Gym a souffert, incapable de trouver une solution, visiblement encore sonné par le but néerlandais. Des deux côtés, les cartons jaunes se sont succédé et les esprits se sont échauffés, notamment entre Kluivert et Sarr.

Le Gym n'a pas réussi à jouer vers l'avant pendant la deuxième période et s'est fait quelques frayeurs. En fin de match, l'Ajax a redoublé d'efforts, mettant la pression sur les Niçois, qui ont tout donné lors des dernières minutes. Sans succès.



Le match retour aura lieu le 2 août prochain. À Amsterdam, les Niçois devront supporter la pression d'un stade totalement acquis à la cause des Néerlandais et devront marquer pour s'assurer les barrages.